713微解封！電影院員工「揭3點」怕爆：真的很可憐　兩派戰翻

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

指揮中心昨宣布，部分場所13日起有條件「微解封」，但由於許多規定互相矛盾，引爆輿論狂嘲。一名電影院員工就吐露心聲，認為影廳根本不算是民生需求的行業，「中央決定要開放，身為員工真的害怕，因為我們也沒辦法打到疫苗。」

在中央公布的「適度鬆綁」名單中，室內包括美術館、博物館、電影院、社教機構、文化中心等。然而，就有員工對於「電影院」被納入首波開放的場所，憂心表示不認同。

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她在Dcard發文提到，指揮中心在直播時說，目前電影院都算是小型的，人潮都還可以控制，「覺得很可笑，我們公司有巨幕廳，而且微解封還是禁止室內5人群聚，難道商人一次會只放5人嗎？根本不可能。」

再者，她認為，電影院本就不屬於民生需求的行業，「但今天中央決定要開放，我們當員工的真的害怕，況且我們也沒辦法打到疫苗，外加目前國外算是暑假期間，強檔片真的很多，就目前了解有玩命關頭、黑寡婦、厲陰宅要上映。這樣真能控制住疫情嗎？台灣人真的會不進戲院嗎？身為電影院員工的我們沒有選擇，真的很可憐。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

對此，網友們反應兩極，一派吐槽「不要做啊，反正我是會去電影院看電影」、「你可以辭職。如果電影院一直不能營業賺不到錢，就算不辭職...也是會開始裁員」、「奇怪耶，還沒解封前都在說新增病例這麼少，還不快解，現在解了又再唉」、「下一波疫苗解壓縮：電影院員工」。

但也有不少人直呼，「我敢說只要開放，一定會有人在裡面吃喝，黑暗中根本抓不到。關一起1、2個小時，只要有一個帶原就糟了」、「台灣該更新資訊了！更強的病毒株越來越有空氣傳播的本事，可以從口罩漏氣處更有效率的往外跑，保持2公尺根本沒用」、「現在開放名單都是為了某些人啊！現在看出來還不算太遲啦，你各位百姓的性命算什麼，集團的錢才是重點好嗎」、「怎麼辦我還是不敢看欸！只能你多保護自己了」。

▼三級警戒11項措施維持限制、20場所適度鬆綁。（圖／指揮中心）