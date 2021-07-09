護理師示警：北市3天7愛滋病患確診新冠　市府、聯醫疫調中

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心8日公布國內新增18例本土確診個案，其中以台北市12例最多。台北市立聯合醫院昆明防治中心有員工透露，近期幾乎每天都有愛滋病患個案確診新冠肺炎，連續3天累計已超過7人；對此，院方以及台北市政府方面都未正面回應，僅表示還需要進一步疫調釐清。

▲昆明防治中心暫停匿名篩檢服務。（圖／翻攝自Facebook／昆明防治中心）

全台8日新增18例本土個案，其中台北市12例、新北市6例，另外確診個案中還新增3例死亡。隨著疫情逐漸趨緩，民眾的關注重點漸漸轉移至三級警戒「微解封」上，但台北市立聯合醫院昆明防治中心有基層員工跳出來示警，疫情恐怕還不能大意。

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根據《自由時報》報導，一名曾擔任昆明防治中心主任、現任護理師日前在LINE群組中透露，台北現階段確診的新冠肺炎個案中，幾乎每天都有愛滋病患者，而且占新增確診者的四分之一，光是連續3天以來就有超過7人染疫；對此，昆明防治中心主任陳亮妤僅表明爆料內容部分有誤，台北市政府副發言人黃瀞瑩也沒有正面回應，一切都還要等待後續疫調釐清。

不過，專責愛滋病防治的昆明防治中心主任先前有2名員工確診，院方在6月30日曾發布公告，表示受到新冠疫情影響，以及全國仍維持三級警戒，決定暫停外展匿名篩檢活動及院內預約制匿名篩檢服務，等到未來疫情穩定下來，會再公告恢復篩檢的時間，「建議大家可以上疾病管制署在家愛滋自我篩檢試劑購買網站進行網購超商取貨，就可以在維持安全距離也具備隱私的情況下幫自己檢測。」

如今又有護理師跳出來爆料，詳細情況仍有待相關單位進一步查證。