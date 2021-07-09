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75歲長者疫苗接種率55.51％　「這樣解封不行」醫揭關鍵2標準

記者黃翊婷／綜合報導

指揮中心自8日起開放第9類、第10類對象預約登記，目標7月16日開放接種。由醫護組成的粉專「MedPartner美的好朋友」8日晚間於臉書PO文呼籲，全台75歲以上族群疫苗接種率最高僅達到76.55％，最低則是35.34％，「如果要解封，以這樣的75歲以上疫苗接種率是不行的」，高危險族群至少要拉到八成五或是九成以上。

▲75歲以上長者疫苗保護覆蓋率73.28%全國第二。（圖／基隆市政府提供）

▲各縣市75歲以上族群的疫苗接種率。（圖／基隆市政府提供）

隨著疫情逐漸降溫，民眾開始紛紛期待三級警戒微解封，然而，各族群的疫苗接種率還是不太理想。其中，75歲以上族群的疫苗接種率整體而言僅達到55.51％，接種率最高的前5名依序為桃園市76.55％、基隆市73.28％、新竹市70.45％、高雄市67.29％、嘉義市65.94％，最低則是金門縣35.34％。

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「MedPartner美的好朋友」8日在臉書貼出各縣市的75歲以上族群疫苗接種率表格，坦言「如果要解封，以這樣的75歲以上疫苗接種率是不行的」考量到目前疫情集中在雙北，疫苗施打率卻是新北市57.36％、台北市51.29％，低於隔壁的桃園、基隆甚至是新竹，而高危險族群的施打率如果沒有拉到八成五或是九成以上，一旦疫情捲土重來，還是很危險，「家裡長輩還沒打的，趕快勸他們去打吧。」

▲▼北市松菸疫苗接種站，85歲以上老人打疫苗 排長龍等待。（圖／記者屠惠剛攝）

▲年長者接種疫苗的意願不高。（圖／記者屠惠剛攝）

至於其他族群的疫苗接種率，根據衛福部最新統計資料顯示，「第一類」醫事人員50.8萬人接種、接種率89.1％；「第二類」中央及地方政府防疫人員 17萬人接種、接種率86.4％；「第三類」高接觸風險第一線工作人員6.5萬人接種、接種率66.3％。；「第四類」因特殊情形需要出國者0.1萬人接種、接種率67.8％。

「第五類」機構、社福照顧系統之人員及其受照顧者與洗腎患者31.8萬人接種、接種率54.8％；「第六類」75歲以上長者83.6萬人接種、55.7％；孕婦2.7萬人接種、接種率15％；「第七類」維持國家安全及社會機能正常運作者 13.7萬人接種、接種率21.1％；「第八類」65歲-74歲26.1萬人接種、接種率13.1％。

但總統蔡英文先前曾指示7月底前要完成25％的疫苗覆蓋率，現階段僅達到11.45％，後續該怎麼加速施打、有效分配疫苗，是相關單位需要進一步研擬的方向之一。

▼10大族群的疫苗接種率。（圖／衛福部提供）

▲▼衛福部疫苗覆蓋率。（圖／衛福部提供）

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