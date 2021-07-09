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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林昶佐環南之亂紅到新加坡　外媒點名網紅立委：殺手變箭靶

▲▼陳時中 柯文哲視察環南市場 台北市環南市場PCR結果41陽性清消後 林昶佐遭嗆。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林昶佐（左1）被自治會長林勝東（右1）罵到無法回應。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

無黨籍立委林昶佐2日在環南市場批評台北市長柯文哲防疫不力，反被自治會長林勝東痛罵。新加坡發行量最大的華文報紙《聯合早報》，7日發表一篇「台網紅立委林昶佐，從殺手變箭靶」的報導，內容甚至直指林是民進黨的側翼，「把演藝和政治作秀等量齊觀，這是很大的錯誤」，才會出現這齣戲中戲、局中局的政治戲碼。

台北市環南市場2日驗出41人確診，掀起全國關注，衛福部長陳時中、台北市長柯文哲、立委林昶佐當日上午一同前往現場視察。期間林昶佐當面指責柯文哲講廢話，沒想到卻立即被自治會長林勝東痛罵作秀，「疫情發生以來，你有來環南市場關心過嗎？有嗎？沒有啊，虧我這麼挺你，騙肖！」兩人從台上爭執到台下，林昶佐被嗆到6次失神，意外成為疫情之外網友們熱議的焦點。

而新加坡發行量最大的華文報紙《聯合早報》，7日發表一篇「台網紅立委林昶佐，從殺手變箭靶」的報導談論此事，內容提到，中央甩鍋台北市萬華區是疫情破口，身為唯一在地立委的林昶佐不僅沒有反駁，還跟著聲討台北市長防疫不力，才會引發民怨，進而出現「戲中戲、局中局」的政治戲碼；曾是搖滾樂團閃靈主唱的林昶佐於2016年當選台北萬華區立委，2019年宣布退出時代力量，2020年以無黨籍身分連任萬華立委，在立法院跟隨執政的民進黨腳步，因而被認為是民進黨的「側翼」，這次他把演藝和政治作秀等量齊觀，也被外界認定是很大的錯誤。

▲▼陳時中 柯文哲視察環南市場 台北市環南市場PCR結果41陽性清消後 林昶佐遭嗆。（圖／記者屠惠剛攝）

▲到了台下林昶佐試圖安撫，但林勝東不接受。

雖然林昶佐遭到在地人洗臉的當日馬上道歉，但風波仍未平息，隨著負面聲量增加，還有228受難家屬跳出來指控，林曾任228基金會董事，卻在第6屆2年任期、15次的董事會中，只出席過1次，再度掀起各界熱議。

台北市長柯文哲7日晚間與媒體人趙少康一同直播，坦言當日一到環南市場麥克風等設備都準備好了，「等到陳時中拿出他的看板，天啊！原來設局都設好了，引君入甕你知不知道？把我們騙到那裡去，全部陣仗都好了，部長都來了，農委會、經濟部、衛福部」、「天啊，去的時候陣勢都擺好了，陳時中講完，Freddy就上去，我才麥克風拿著就被……」、「很明顯喔！我是被搶走的（指麥克風）」。

▲▼環南市場攤商不滿林昶佐。（圖／記者呂佳賢攝）

▲環南市場其他攤商跳出來繼續開嗆林昶佐。（圖／記者呂佳賢攝）

但對於設局一事，陳時中8日表示，當天記者會他有致電黃珊珊，並由黃珊珊轉電話給柯文哲，兩人直接通話，且達成共識要解決問題，所以成立聯合指揮中心。

陳時中強調，整體我們態度還是一樣「發覺問題、面對問題、解決問題」，中央跟地方會共同承擔，疫情發生時候我們態度從頭到尾沒轉變，希望不管市場的或相關社區疫情能及早得以控制。

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