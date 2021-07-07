不滿蝦沒剝殼！奧客點海鮮麵吃2／3要求退款...店家傻眼：本月最大笑話

▲蝦麵是新加坡當地特色美食。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

新加坡一家連鎖蝦麵店在臉書PO文指出，一名顧客點了蛤蜊蝦麵，吃了三分之二後要求退款，原因是不滿蝦子沒有剝殼，讓店家超傻眼，甚至以「本月最大笑話」來形容此次遭遇。

根據《中國報》報導，新加坡一家連鎖蝦麵店在臉書PO文指出，一名顧客收到外送餐點後，透過點餐平臺要求退款，原因是收到的蝦麵，裡面的蝦沒有剝殼；店家指出，這名顧客點的是一碗30令吉（約新台幣201元）的蛤蜊蝦麵，已經吃了三分之二，才要求退款。

▲店家對於顧客的行徑感到傻眼。（圖／翻攝臉書）

店家也表示，不會進行退款，甚至還用「本月最大笑話」來形容此次遭遇，並在貼文中寫道，「敬愛的顧客，目前做生意很艱難，我希望大家能對像我們這樣的小本經營多加體諒。」

貼文曝光後，網友紛紛留言「吃肉骨茶，豬排骨要先去骨?」、「吃光了才來嫌棄蝦沒剝皮要求退款，真是個沒文化的惡霸，想吃霸王餐！？」、「簡直就是一派胡鬧雞蛋裡面挑骨頭！就叫他把吃下去的面和蝦完完整整的吐出來，雙倍奉還也絕對沒有問題啊！根本就是貪小便宜想吃霸王餐！」。

延伸閱讀

▸ 金曲歌后被嗆「又乾又癟」不會生！李愛綺得知懷孕不甩尪 秒打給舊愛嗆聲

▸ 8年前飆唱《至少還有你》！老公反應超淡定 賈永婕驚曝：公婆想退貨

▸ 詹惟中大膽預言2022年底前疫情見曙光！再爆新危機：股災看得到