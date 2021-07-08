老王來了！王世均開Podcast揭失敗婚姻、負債內情　盼成警世箴言

▲王世均錄製吳淡如Podcast。（圖／翻攝自吳淡如臉書）



娛樂中心／綜合報導



近來全力投入東森直消電商版圖拓展的王世均，多次受邀參加吳淡如主持的Podcast頻道「人生實用商學院」來賓後，終於在今年六月初，開設個人Podcast頻道「老王來了」廣邀名人好友暢談婚姻、職場、人生百態。



有別於其他Podcaster從擅長領域出發，王世均的Podcast頻道「老王來了」首集就邀請到前妻洪曉蕾擔任嘉賓。兩人就一起經歷過婚姻或風波深入訪談，錄製中洪曉蕾經常冷不防地射出「冷箭」調侃王世均，而王世均也幽默大方的回應。節目中洪曉蕾甚至提到，某年在101跨年喝茫打給王世均，一接到電話王世均二話不說立刻下車，一路從敦化南路跑到基隆路去接人的暖心舉動，著實可見兩人確實是彼此最佳的前夫前妻。

▲王世均Podcast開跑首集，來賓就請來前妻洪曉蕾。（圖／記者李毓康攝）



為什麼想開Podcast頻道，對此王世均說道：「我的人生有太多可以讓大家引以為戒的地方了，像過去生意失敗、婚姻成為大家口中的驚世夫妻等…。如果說這些失敗的經驗，透過我的Podcast讓更多人少走那麼一點彎路，那麼這個頻道就有它的價值了。」

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除了前妻洪曉蕾外，王世均也邀請到近來財務問題纏身的澎恰恰，節目中兩人坦然暢談彼此失敗的過程，王世均也剖析澎恰恰的高額負債，肇因於沒有拿捏好興趣與商業投資的底線，導致債務越來越深。最後，澎恰恰也以過來人的角度勉勵聽眾：「這一次我認輸了。唯有誠心面對輸掉過去的自己，才能真正重新面對未來。」

▲吳宗憲錄製王世均Podcast。（圖／翻攝自王世均臉書）



對於自己的Podcast頻道，王世均也期許未來能邀請到更多不同領域的達人、名人上來跟大眾分享自己的內心與人生經驗，「就像上次我邀請憲哥來一樣，即便是大家眼中，縱橫演藝圈的綜藝天王，也總有鎂光燈外的心裡話和歷練多年的處世哲學可以借鏡分享。」

王世均Podcast「老王來了」每週三、五更新，各平台頻道連結點這裡