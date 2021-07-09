女生這「3種行為」母湯　12星座男「好感度秒消失」

▲曖昧期女生別犯的扣分行為。（圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導



曖昧是戀愛中最美好的階段，彼此互有好感，要如何才能晉升成為戀人關係，當中有些小細節得注意，據《星座好朋友》網站指出，有些男生很在意女生沒有主見，建議以下3項行為千萬別犯，否則很可能讓喜歡你的男生打退堂鼓，好感瞬間消失。

太過害羞內向，常常突然沉默

代表星座：牡羊、巨蟹、天秤、魔羯

這組星座在面對不熟的對象時，本來就會有一點害羞，希望遇到的是比較能帶動氣氛的人，如果容易尷尬，他們可能漸漸在心裡對你扣分，約會和聊天都是兩個人的事，如果突然有一方沉默，氣氛都會變得奇怪，不要把「開話題」當作對方該做的，適時地展現你的「主動」，也許會讓他們對你有不一樣的想法。

完全沒主見，無法自己做決定

代表星座：金牛、獅子、天蠍、水瓶

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這組星座男雖然都有點大男人，喜歡對方乖巧聽話，但不代表他喜歡完全沒主見的人，他喜歡的是有想法又懂得配合的人，如果你總是回覆「都可以」、「隨便」，或許你是想尊重他的想法，但經常以這種態度面對他們的話，對他們來說反而會有點困擾，因為他們並不想幫你決定任何事，如果能提出你的想法和他們一起討論，也許他會更喜歡你，對於「什麼都好」的女生，反而在他眼裡沒什麼魅力。

只會抱怨，給予強烈負能量

代表星座：雙子、處女、射手、雙魚

這組星座男，不喜歡老是女生在抱怨，偶爾幾句可以，厭世一下也可以，如果總是把不開心的事情，毫不掩飾地通通發洩出來，可能會嚇到他們，這些男生希望可以帶給對方正能量，所以總是製造一些比較歡樂的氣氛，但如果你總是用負能量來回覆，可能就會讓這組星座男，對你漸漸失去興趣。