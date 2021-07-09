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放不下前任？3星座分手不乾脆藕斷絲連　

▲▼分手。（圖／取自免費圖庫Pexels）
▲分手後和前任保持聯絡 。（圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

有些人分手後，把前任所有聯繫方式，徹底刪除，但也有些人，分手不乾脆拖泥帶水，對對方噓寒問暖，以星座命理專欄聞名的搜狐號《卡哇伊》指出，有3大星座分手後，依舊會跟舊情人聯繫，甚至在有困難的時候伸出援手。

射手座

射手座的人覺得分手之後還是可以當朋友，他們對感情，比較大咧咧，而且性格非常熱情，在射手座看來，分手之後再和前任聯繫，也不是什麼大不了的事情，多一個朋友多一條路，萬一以後有幫得上的地方，還是可以讓對方幫忙。

雙魚座

雙魚座的人非常感性，也非常溫柔，他們在分手後，會經常想到前任，想到兩個人在一起的时候，那些美好的時光，在雙魚座看來兩個人能夠在一起就是緣分，既然有緣分，雖然不能夠一直走下去，但是，也還是會好好的對待對方，經常會對前任噓寒問暖，而如果有需要幫忙的話說一聲，肯定會主動伸出援助之手。

雙子座

雙子做的人八面玲瓏，善於交際。不管是熟悉的還是不熟悉的人，都能在最短的時間内和對方熟悉起来，你的幽默風趣總是讓人喜愛，但是雙子座的人，也是個三分鐘熱度的人，不管是做事情還是對待感情，都很容易發生變化，分手之後的雙子座，非常拿得起放得下，很快就能投入下一段感情。

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