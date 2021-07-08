　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全國三級警戒延至726　台中首波鬆綁措施一次看清楚

▲全國三級警戒延至7/26，台中宣布首波鬆綁措施一次看清楚。（圖／市府提供）

▲全國三級警戒延至7/26，台中宣布首波鬆綁措施一次看清楚。（圖／市府提供）

記者游瓊華／台中報導

全國三級警戒延長至7月26日，但自7月13日起，部分文藝、運動場所及旅遊場域可適度鬆綁，餐飲場所符合指揮中心指引可開放內用。台中市宣布首波鬆綁措施，包括全市33處公告停業夜市、電影院、文化場館、國民運動中心、港區運動公園及部分民營運動場館有條件開放營業，部分親子館恢復0至3歲教玩具與圖書借閱服務等。

市府表示，台中33處公告停業夜市於7月13日起在維持防疫管制措施下適度鬆綁，仍須遵守禁止「餐飲內用」、「試吃活動」、「邊走邊吃」，僅供外帶、外送，呼籲民眾採目的性消費，減少逗留時間；容留人數也會依中央規定每人至少1.5公尺社交距離，並設置「社交距離宣導員」，隨時於人潮聚集、排隊熱區宣導民眾注意社交距離，核心營業時間逾容留人數時，暫停開放民眾進入。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲全國三級警戒延至7/26，台中宣布首波鬆綁措施一次看清楚。（圖／市府提供）

衛生局指出，餐飲業者自7月13日起適度鬆綁，民眾至夜市以外的其他餐飲場所內用，須實施實聯制；落實衛生防護措施，除用餐外全程戴口罩；保持顧客用餐距離；調整供餐方式，以個人套餐、分菜後再上菜、自助餐由專人服務型態為主；管制人流，管控餐廳入場人數， 每人須保持1.5公尺社交距離為原則， 營業分流，避免人潮擁擠；避免點餐及收付款交叉污染；提供酒精類飲料進行營業時間管制。

此外，台中市指壓按摩場所、健身休閒中心（含提供指壓、三溫暖等設施美容瘦身場所）等休閒娛樂場所持續配合關；全市11間親子館持續暫停開放，但北區、大里、豐原、沙鹿、大甲、石岡、太平共7間親子館恢復0至3歲教玩具與圖書借閱服務，凡設籍台中市的市民，皆可於每週二至週六上班時間電話登記，預約借閱時段；為避免排隊等候造成群聚，每小時僅開放4名家長借閱，入館借閱教玩具務必全程戴口罩，未佩戴口罩者及發燒者不能入館，入館前量測體溫及洗手消毒，配合簡訊實聯制。

▲全國三級警戒延至7/26，台中宣布首波鬆綁措施一次看清楚。（圖／市府提供）

其餘社福措施皆維持與三級警戒相同，包括社區活動中心停止開放，托嬰中心、居家托育、早期療育，身障社區式、居家式服務及身障機構日間照顧，暫時停止服務至7月26日，若家長確有照顧需求者，單位視家庭情況協助照顧。

此外市府轄管的多項場域，如台中市動物之家后里園區認領養開放下午時段(13：30-16：00)民眾入園與收容犬貓互動，除限制入園總容留人數上限30人，並維持實聯制、保持社交距離及全程佩戴口罩。高美濕地木棧道封閉至7月31日實施木棧道年度養護作業，維護作業完成後視後續疫情開放。梧棲漁港魚貨直銷中心餐飲區則遵照中央流行疫情指揮中心及食藥署7月8日發布「餐飲業防疫管理措施」指引辦理，包括實聯制、出入口管制、人流管控降載；維持社交距離，除飮食外，全程戴口罩；員工人員健康管理、確診事件即時應變。

運動局轄管國民運動中心、港區運動公園及部分民營運動場館等室內場館有條件開放，包括場域內容留人數以最適承載量25%為限，落實防疫措施如實聯制、全程戴口罩、保持社交距離、使用個人運動器具禁止混用、避免肢體接觸、禁止團體競賽、競技等；戶外運動空間配合教育部規定，開放戶外操場，但遊具設施、單槓等健身器材、籃球場、網球場、棒球場、羽球場、游泳池等暫不開放，並加強清消。

▲▼來自13縣市的游泳好手在花蓮縣立太昌游泳池進行水上救生競賽。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

新聞局轄管台中市電影片映演場所配合自7月13日起適度鬆綁開放營業，新聞局將配合輔導台中市電影片映演場所落實防疫措施，包括管制進場民眾量測額溫應低於攝氏37.5度、佩戴口罩、實聯制、梅花座且單一放映場次不得進場超過99人次、全面禁止電影院室內、戶外及等候區飲食、避免提供穿戴式裝置；且每日應定期執行電影院環境清潔消毒，違反防疫措施的業者或民眾得依傳染病防治法裁處；另音樂展演空間及MTV仍配合延長暫停營業至7月26日，後續視情況滾動調整。

文化局所屬的文化場館自7月13日起調整部分措施，如「表演廳」將提供表演團隊登記，可進行閉門排練、攝（錄）影及直播作業，但不開放觀眾入場；文化場館「展覽空間」將採「預約制」及「現場登記制」開放民眾預約參觀，每時段2小時，各時段容留人數不超過100人，詳細措施將另行公告。場館將落實人員全面佩戴口罩、量測體溫、消毒、實聯制登記，並管制出入口與空間容留人數，同時需維持社交距離，不開放民眾飲食且應全程戴口罩。

▲台中市立圖書館6月30日起可以到館取書啦。（圖／文化局提供）

台中市44間圖書館則維持閉館，但設置單一窗口提供借書服務，讀者可透過館藏查詢系統跨館預約圖書，並就近前往各分館取書、還書；同時，市圖總館也將延續「書香便利送2.0」服務，民眾可申請書籍宅配到府；另外，台中市原住民族文化館自7月13日起開館，並採取博物館、美術館的三級防疫措施，館內容留人數不超過100人，且需預約參觀，落實人流管制、戴口罩及保持社交距離，並暫停教育推廣活動。

消防局7月13日起恢復「民眾檢舉陳情案件」、「限期改善到期場所」及「近期檢修申報屬不合格申報且尚未複查場所」檢（複）查勤務，如需配合市府聯合稽查等相關勤務，照常派員配合執行檢查；因應市府防疫需求，或人民有個案需求如申請消防安全檢查合格證明，可視個案進行消防安全檢查。

ET快訊
全台速食店「微解封」　新規一次看！
江宏傑離婚福原愛　爸爸「一句話」快閃關門
直擊萬華微解封！短褲美腿妹站騎樓拉客　在地人驚：超前部署？
江宏傑、福原愛同台《全明星》　「甜蜜對打畫面」成絕響
福原愛不倫形象崩毀　神隱近況曝光
快訊／離婚江宏傑　福原愛首發聲！
江宏傑斬斷4年婚！　陸網一面倒挺福原愛：恭喜脫離台灣軟飯男
賣場「微解封新規」一次看！　好市多仍禁內用、家樂福開放用餐
江宏傑離婚福原愛過程曝光　監護權共有「兒女住台灣」
微解封措施「10大爭議QA」一次搞懂！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

森林區微解封不同調！奧萬大湧報復性訂房潮　溪頭人怕爆觀望中

不斷更新／桃園逆時中餐食必須外帶　各縣市微解封懶人包一次看　

火象星座未來2週超強運！12星座「7天運勢」公開　雙子有偏財入袋

全國三級警戒延至726　台中首波鬆綁措施一次看清楚

「藝文紓困4.0」自然人申請延至7／26！審核通過3萬元直接入帳

起底信義區待用餐暖老闆！曾赴對岸參加國際汽美賽　奪世界冠軍

太平山遊樂區及部分自然步道　7／13起總量管制微解封

基隆嶼微解封日限1200人登島！封閉型景點降載　禁止水域活動

微解封措施「10大爭議QA」一次搞懂！4人打麻將罰不罰看這邊

指揮中心：符合4條件　中職7／13後有望「閉門開打」

新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

日本賽車場員工2推車做腹肌訓練 賣力來回推喊：練到客人來為止！

正妹吃牛肉卷甜喊「太好吃了吶～」 超嗲嗓音網Hold不住：骨頭都酥了

平板車四輪全爆「硬開高速公路」　冒出白色濃煙！網怒：破壞路面

同住家人無法打疫苗、醫護沒紓困　工會理事長：拿命抗疫不偉大嗎？

士林火鍋店員工全是「罕病患者」　侏儒症店長改賣水餃度疫情危機

歐爸搭訕程瀟..許凱韓文嗆「別動我女人」隊友吃瓜改編《小幸運》虧他們超鬧！

森林區微解封不同調！奧萬大湧報復性訂房潮　溪頭人怕爆觀望中

不斷更新／桃園逆時中餐食必須外帶　各縣市微解封懶人包一次看　

火象星座未來2週超強運！12星座「7天運勢」公開　雙子有偏財入袋

全國三級警戒延至726　台中首波鬆綁措施一次看清楚

「藝文紓困4.0」自然人申請延至7／26！審核通過3萬元直接入帳

起底信義區待用餐暖老闆！曾赴對岸參加國際汽美賽　奪世界冠軍

太平山遊樂區及部分自然步道　7／13起總量管制微解封

基隆嶼微解封日限1200人登島！封閉型景點降載　禁止水域活動

微解封措施「10大爭議QA」一次搞懂！4人打麻將罰不罰看這邊

指揮中心：符合4條件　中職7／13後有望「閉門開打」

他示範降落「地表最危險機場」！網焦慮嚇爆：煞不住就墜崖

大陸百城房價上半年繼續漲！「珠三角漲幅最高」　下半年趨勢曝

森林區微解封不同調！奧萬大湧報復性訂房潮　溪頭人怕爆觀望中

日本接種輝瑞累計554死　專家：首例不排除疫苗因果關係

遭諷「嫁張菲兒是為了錢」！　翁馨儀直播氣炸嗆：我家沒那麼可憐

保險業幫疫情受災戶「降租」　餐飲業逾5成佔最大宗！

不斷更新／桃園逆時中餐食必須外帶　各縣市微解封懶人包一次看　

喬友大火4死勇消罹難　消防署啟動「災害事故調查會」重勘現場

陳傑靠彈吉他哼老歌舒壓　三度挑戰奧運要更專注在每一趟

筆電需求強勁！宏碁6月營收300.19億元　攀七年新高

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

生活熱門新聞

三重單親媽騎10公里　載2子求便當吃

三級到726！20個場所適度鬆綁

日親友曝贈台AZ原因　他嘆：別再喊台日友好

溫朗東認買春！駁「不付錢」：朋友升級消費才不夠

712微解封「敢看電影、健身嗎」！網答案兩極化

快訊／今增18例本土病例「警戒以來最低」另增3死

解封後這縣市恐成破口！　藥師分析最怕不是雙北

「各行業解封指引」最快今公布　開放內用意見不一！八大續禁停

快訊／712管制鬆綁指引公布　陳時中14:00親自說明

微解封！鄉民見1狀況酸爆：是不是沒肩膀

餐廳微解封可內用！桃園「逆時中」不跟進

一張圖看20個場所微解封！餐廳開放內用

「微解封」爆爭議！鄉民開酸：說2.9級好了

最新Rt值0.69！指揮中心擬重訂警戒標準

更多熱門

相關新聞

王婉諭：微解封指引複雜「我看不太懂」　籲中央別讓民眾無所適從

王婉諭：微解封指引複雜「我看不太懂」　籲中央別讓民眾無所適從

中央流行疫情指揮中心8日宣布三級警戒延長至7月26日，同時實施部分「微解封」，不過各行各業細項規定不同，讓部分民眾抱怨「霧煞煞」。對此，時代力量立委王婉諭晚間也在臉書坦言，「我真的看不太懂，聽完整場記者會也都還是一知半解，實在難以想像民眾和相關業者，看完這麼複雜的微解封指引，會有多麽無所適從」。

賣場「微解封新規」一次看！

賣場「微解封新規」一次看！

太平山遊樂區及部分自然步道　7/13起微解封

太平山遊樂區及部分自然步道　7/13起微解封

全台速食店「微解封」懶人包！

全台速食店「微解封」懶人包！

712微解封　蔡英文曝「分批逐步鬆綁」關鍵思考

712微解封　蔡英文曝「分批逐步鬆綁」關鍵思考

關鍵字：

微解封餐飲台中

讀者迴響

熱門新聞

獨／全國三級警戒延長至726　712微解封範圍出爐

712後微解封！餐廳可內用　電影院、博物館也開放

「紓困4.0補助再擴大」對象、條件一次看！

快訊／可以出門玩了！712鬆綁9人以下國內旅行

快訊／江宏傑發聲明：已離婚福原愛！　孩子監護權結果出爐

紓困「敗部復活」！後天「最高領3萬」

獨／三級警戒延長至726　最新管制措施出爐

獨／撲滅3大群聚　指揮中心拚726降「二級警戒」

三重單親媽騎10公里　載2子求便當吃

「脫北正妹」近況照讓網友嚇傻

北市熱心警打AZ後猝死　48歲不菸不酒

三級到726！20個場所適度鬆綁

《木曜》被控「用鏡頭強迫店家給優惠」道歉了

快訊／金希澈、MOMO分手了！

快訊／2萬4千元以上勞工收入少2成　即可請領1萬元補貼

更多

最夯影音

更多
新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善

新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善
超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

日本賽車場員工2推車做腹肌訓練 賣力來回推喊：練到客人來為止！

日本賽車場員工2推車做腹肌訓練 賣力來回推喊：練到客人來為止！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面