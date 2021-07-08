全國三級警戒延至726　台中首波鬆綁措施一次看清楚

▲全國三級警戒延至7/26，台中宣布首波鬆綁措施一次看清楚。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

全國三級警戒延長至7月26日，但自7月13日起，部分文藝、運動場所及旅遊場域可適度鬆綁，餐飲場所符合指揮中心指引可開放內用。台中市宣布首波鬆綁措施，包括全市33處公告停業夜市、電影院、文化場館、國民運動中心、港區運動公園及部分民營運動場館有條件開放營業，部分親子館恢復0至3歲教玩具與圖書借閱服務等。

市府表示，台中33處公告停業夜市於7月13日起在維持防疫管制措施下適度鬆綁，仍須遵守禁止「餐飲內用」、「試吃活動」、「邊走邊吃」，僅供外帶、外送，呼籲民眾採目的性消費，減少逗留時間；容留人數也會依中央規定每人至少1.5公尺社交距離，並設置「社交距離宣導員」，隨時於人潮聚集、排隊熱區宣導民眾注意社交距離，核心營業時間逾容留人數時，暫停開放民眾進入。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局指出，餐飲業者自7月13日起適度鬆綁，民眾至夜市以外的其他餐飲場所內用，須實施實聯制；落實衛生防護措施，除用餐外全程戴口罩；保持顧客用餐距離；調整供餐方式，以個人套餐、分菜後再上菜、自助餐由專人服務型態為主；管制人流，管控餐廳入場人數， 每人須保持1.5公尺社交距離為原則， 營業分流，避免人潮擁擠；避免點餐及收付款交叉污染；提供酒精類飲料進行營業時間管制。

此外，台中市指壓按摩場所、健身休閒中心（含提供指壓、三溫暖等設施美容瘦身場所）等休閒娛樂場所持續配合關；全市11間親子館持續暫停開放，但北區、大里、豐原、沙鹿、大甲、石岡、太平共7間親子館恢復0至3歲教玩具與圖書借閱服務，凡設籍台中市的市民，皆可於每週二至週六上班時間電話登記，預約借閱時段；為避免排隊等候造成群聚，每小時僅開放4名家長借閱，入館借閱教玩具務必全程戴口罩，未佩戴口罩者及發燒者不能入館，入館前量測體溫及洗手消毒，配合簡訊實聯制。

其餘社福措施皆維持與三級警戒相同，包括社區活動中心停止開放，托嬰中心、居家托育、早期療育，身障社區式、居家式服務及身障機構日間照顧，暫時停止服務至7月26日，若家長確有照顧需求者，單位視家庭情況協助照顧。

此外市府轄管的多項場域，如台中市動物之家后里園區認領養開放下午時段(13：30-16：00)民眾入園與收容犬貓互動，除限制入園總容留人數上限30人，並維持實聯制、保持社交距離及全程佩戴口罩。高美濕地木棧道封閉至7月31日實施木棧道年度養護作業，維護作業完成後視後續疫情開放。梧棲漁港魚貨直銷中心餐飲區則遵照中央流行疫情指揮中心及食藥署7月8日發布「餐飲業防疫管理措施」指引辦理，包括實聯制、出入口管制、人流管控降載；維持社交距離，除飮食外，全程戴口罩；員工人員健康管理、確診事件即時應變。

運動局轄管國民運動中心、港區運動公園及部分民營運動場館等室內場館有條件開放，包括場域內容留人數以最適承載量25%為限，落實防疫措施如實聯制、全程戴口罩、保持社交距離、使用個人運動器具禁止混用、避免肢體接觸、禁止團體競賽、競技等；戶外運動空間配合教育部規定，開放戶外操場，但遊具設施、單槓等健身器材、籃球場、網球場、棒球場、羽球場、游泳池等暫不開放，並加強清消。

新聞局轄管台中市電影片映演場所配合自7月13日起適度鬆綁開放營業，新聞局將配合輔導台中市電影片映演場所落實防疫措施，包括管制進場民眾量測額溫應低於攝氏37.5度、佩戴口罩、實聯制、梅花座且單一放映場次不得進場超過99人次、全面禁止電影院室內、戶外及等候區飲食、避免提供穿戴式裝置；且每日應定期執行電影院環境清潔消毒，違反防疫措施的業者或民眾得依傳染病防治法裁處；另音樂展演空間及MTV仍配合延長暫停營業至7月26日，後續視情況滾動調整。

文化局所屬的文化場館自7月13日起調整部分措施，如「表演廳」將提供表演團隊登記，可進行閉門排練、攝（錄）影及直播作業，但不開放觀眾入場；文化場館「展覽空間」將採「預約制」及「現場登記制」開放民眾預約參觀，每時段2小時，各時段容留人數不超過100人，詳細措施將另行公告。場館將落實人員全面佩戴口罩、量測體溫、消毒、實聯制登記，並管制出入口與空間容留人數，同時需維持社交距離，不開放民眾飲食且應全程戴口罩。

台中市44間圖書館則維持閉館，但設置單一窗口提供借書服務，讀者可透過館藏查詢系統跨館預約圖書，並就近前往各分館取書、還書；同時，市圖總館也將延續「書香便利送2.0」服務，民眾可申請書籍宅配到府；另外，台中市原住民族文化館自7月13日起開館，並採取博物館、美術館的三級防疫措施，館內容留人數不超過100人，且需預約參觀，落實人流管制、戴口罩及保持社交距離，並暫停教育推廣活動。

消防局7月13日起恢復「民眾檢舉陳情案件」、「限期改善到期場所」及「近期檢修申報屬不合格申報且尚未複查場所」檢（複）查勤務，如需配合市府聯合稽查等相關勤務，照常派員配合執行檢查；因應市府防疫需求，或人民有個案需求如申請消防安全檢查合格證明，可視個案進行消防安全檢查。