接種AZ疫苗頭痛疲倦！33歲男隔天「談笑猝死」　驗屍報告需等6個月

▲馬來西亞一名33歲男子接種AZ疫苗後，隔天突然昏倒猝死。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

馬來西亞一名年僅33歲的男子，6月底接種阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗後，雖然沒有發燒症狀，不過卻出現頭痛、疲累，手臂與左腳出現痠痛感，然而隔天在與好友聚餐談笑時，卻突然昏倒在地，儘管已實施心肺復甦術、緊急送醫搶救，仍宣告回天乏術。

根據當地媒體《中國報》，年僅33歲的死者劉勇輝6月29日下午4時在吉隆坡世界貿易中心接種第1劑AZ疫苗，當天僅出現手臂痠痛、疲累感等常見的輕微副作用，並無其他任何不適感，不過到隔天晚間7時與好友用餐，卻突然昏倒猝死，令親友們都感到難以置信，因為他平時有運動習慣、身體健康。

死者的同屋好友盧某透露，劉勇輝在接種疫苗後僅出現手臂痠痛與部分疲累反應，然而隔日從睡夢中醒來時，卻發現心跳異常加速、且難以繼續入眠，直到服用藥物後才能繼續睡，直到下午5時才醒來。

盧某表示，「他醒來後還是感到疲倦，接種過疫苗的手臂也開始痠痛，頭部感覺到沉重，就連左腳也有痠痛感！我勸他是不是應該去看個醫生，他跟我說他沒發燒，應該還可以撐一下，沒有到看醫生的必要。」

劉勇輝6月30日晚間7時在用餐過程中突然昏倒，救護車30分鐘後抵達現場，醫護人員檢查後證實，其已經沒有呼吸心跳。報導指出，解剖驗屍報告須等待6個月才能出爐，為此家屬正在與醫院接洽，目前不敢斷言其死亡是否與疫苗有關。

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