「疫情不該政治操作」　新北副市長劉和然要指揮中心先檢討3+11

記者楊蕓／新北報導

全台疫情趨緩，指揮中心8日正式宣布「微解封」措施。新北市副市長劉和然提醒，現在更是要去檢討的時刻，並點名中央要檢討的四件事，首先就是「3+11」決策過程，並再度喊話中央確實面對疫苗不足，不要去刁難想協助的企業團體、熱心人士，應要全力合作，讓疫苗趕快進來。

環南市場群聚事件尚未落幕，台北市長柯文哲還原2日中央、地方同台開記者會，自認是遭到「設局」，中央、地方再度為此隔空交火。被問到新北市的看法，劉和然回應，全台超過7百人因疫情過世，侯市長常說面對疫情災難沒有贏家，最不該就是還在用政治思考、政治操作，現在是中央、地方共同合作的關鍵時期，「與其爭執孰是孰非，不如把心思放在繼續好好做事。」

「疫情紓緩不代表放鬆的時候，更是要去檢討、改進的時候。」劉和然首先點名，應該去檢討為何會造成這麼大的疫情，指揮中心專家諮詢小組成員李秉穎醫師爆料沒有召開過「3＋11」決策會議，「為何國家這麼重大的決策不是開會決定？」

▲新北市副市長劉和然。（資料照／記者呂佳賢攝）

另外，中央應去檢視醫療量能，劉和然說明，這次忽然出現大量的確診者，國內醫療、檢測量能都受到衝擊，目前新北已提升到每天可篩檢1萬5千案，「其他縣市有嗎？中央到底有多少？」

劉和然也提到，各縣市在協助防疫上有許多不錯的作為，像是新北的熱區防疫中心、社區廣篩、精準疫調、擴大匡列等，建議CDC可以找各縣市好好開個會，找出不錯的做法作為未來因應疫情的參考。

劉和然表示，疫苗不足造成國人衝擊，各縣市比較誰多誰少、賽跑搶殘劑、防止打疫苗如防賊、第七類的邏輯是什麼等，這些相對剝奪感以及年輕人的無力感，中央應確實去面對，「與其談論枝枝節節，不如盡快買足，請不要用甩鍋的態度、拿不合邏輯的理由，儘速主動配合，讓想協助的企業團體、熱心人士，讓疫苗趕快進來，不僅不要刁難，更要全力合作。」

▲侯友宜召開應變會議。（圖／新北市府提供）