侯友宜曝712解封關鍵　「打疫苗」才有機會讓民眾過新型態生活

記者蔡文鈴／新北報導

中央疫情指揮中心近日針對712解封研擬相關指引，不過外界擔憂可能一解封疫情就會升溫。對此，新北市長侯友宜7日下午於疫情應變記者會表示，現階段更應該務實做好防疫，雙北一定並肩作戰做好區域聯防，接下來提高疫苗覆蓋率，就有機會讓民眾有新型態生活。

侯友宜表示，面對未來一定要記得如何保護市民，讓市民在安全安心的環境生活，現階段更應該務實做好防疫，市民除了保持低度活動外，也要努力找出隱形傳播鏈，利用廣篩找到感染源，阻斷的社區傳播鏈。

同時，侯友宜也拜託政府，提升疫苗接種率，讓市民得到充分保障，面對疫情情瞬息萬變，要小心翼翼全力以赴。

侯友宜也強調，雙北一定並肩作戰區域聯防，在強力篩檢精準疫調上，一定要互相通報找傳播鏈，因為雙北還是全國最關注的區域，要努力加油 ，自己工作做好，讓雙北降到最低，讓社區傳播鏈消滅，用篩檢阻斷疫情，機下來打疫苗 ，就有機會讓民眾有新型態生活。

新北市今新增14例確診個案，分別為樹林4人、中和3人、永和1人、新莊1人、汐止1人、板橋1人、蘆洲1人、泰山1人、深坑1人。確診感染分析中，家戶9人（64％）、醫療院所3人（22％）、感染源釐清中1人（7％）、職場1人（7％）。確診個案中，有6人與北市有關，環南佔1人、醫療機構佔3人、家戶佔2人。

指揮中心今公布國內新增40例新冠肺炎確定病例，分別為39例本土及1例境外移入；另確診個案中新增9例死亡。個案分布以台北市與新北市各14例最多、其次為桃園市11例；其中23例為已知感染源、4例關聯不明、12例調查中，相關疫情調查持續進行中。

▼新北市長者施打疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

