心機男騙女模奶照貼粉專嗆PO色情網…警逮「悲情工具女」

▲小模香香傳上空照後遭網友散布，報警抓人卻逮到另名江女，原來2人都是網路男蟲的受害者。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者羅志華／台北報導

在臉書粉專擁大批粉絲的小模香香（化名），在交友軟體SweetRing上與一網友聊得很愉快，於2019年4月間，傳了數張上空照後越想越不對勁，於30分鐘後收回，不料之後2人鬧翻，對方在臉書張貼裸照，揚言「給你家人看看這麼性感的女兒」等語；香香報案後，警方卻抓到1名「江女」，法院調查後認為，江女將個資傳給不明人士申請帳號，恐嚇犯行非她所為、也不是共犯，判江女無罪。

香香與暱稱「陳」的網友，在交友軟體聊得開心，2人進一步到Line、臉書上續聊，2019年4月間，香香一時高興下，傳了幾張上空照給「陳」，沒多久又覺得2人才認識不久、這樣不妥，便於30分鐘後收回。

後來「陳」加香香臉書好友，香香身分被發現，開始擔心「陳」背後有何企圖，對方在質問下突然翻臉，不但將存下的奶照貼在香香粉專下示威，更以香香本名創臉書假帳號，註記「援交妹」，並嗆道「我現在就讓你朋友看你的風光清涼」、「快把你所有都關閉，看我能不能PO，哈哈哈，看色情網有嗎」、「你敢疑神疑鬼威脅我，我們就玩大條一點」等語。

警方獲報循線逮人，依資料、通聯記錄卻抓到1名江姓女子，江女表示，她在2018年間認識自稱「陳子雄」的男子，2人交往後，對方要求提供手機門號，說要用來辦交友軟體帳號，又向她借錢買遊戲點數，恐嚇香香、貼照片的都不是她。

法院調查後認為，在香香與「陳」的部分，可見雙方本來良性交友，「陳」在受香香質疑後，才突然翻臉貼照、嗆聲，事情的發展，都不是提供個資給「陳」的江女所能預料，難以認定江女是共犯。

從江女與「陳子雄」的對話紀錄中，可看出2人自2018年10月認識後互動親密，其中「陳子雄」以不同理由要錢，江女還不惜抵押機車買點數給對方，法官認為，江女在交往中，相信「陳子雄」只是拿個資去申請交友軟體還算合理，也很難認定江女意圖幫助恐嚇，判江女無罪。

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