「8捅」淚狂流！急診醫曝1張「痛感照」　網跪：感覺捅到臺灣海峽

▲白永嘉醫師PO出核酸檢測照，讓大家回想起去採檢時的恐怖回憶。（圖／FB／急診醫師的眼睛（白永嘉醫師））



實習記者陳妙津／綜合報導

自疫情爆發以來，最辛苦的莫過於第一線的醫護人員了，除了每天疲於奔命照護染疫病患外，也承受著遭感染的精神壓力。急診醫師白永嘉就在臉書PO出一張「新冠病毒核酸檢測照」，幽默表示「每隔幾天都會領到這個，不是被捅就是自捅」，讓不少網友看了都覺得超痛的，直呼「醫護人員真的辛苦了，真心尊敬你們」。

白永嘉指出，現在醫護人員最常收到的東西，就是新冠病毒核酸檢測，「每隔幾天都會領到這個，不是被捅就是自捅」，他還自嘲表示，疫情結束後，大家鼻孔都會變大，同時提醒大家「口罩一定要戴好戴滿」。

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▲白永嘉自嘲表示，疫情結束後，大家鼻孔都會變大。（圖／FB／急診醫師的眼睛（白永嘉醫師））

網友看了照片後，都回想起自己「被捅」的經驗，紛紛留言分享，「太可怕了，我只被測過一次，感覺我的腦漿被刮了一小片下來，好難想像常常測呀！」、「上星期因住院所以被捅了一次，吼！那真是捅到台灣海峽了，所以醫護人員真的辛苦了，我真心尊敬你們」、「真的是很不舒服，被捅了2次」、「辛苦了你們了，每隔幾天就得捅，光想就覺得很難受….. 」、「被桶過程不自主的一直流眼淚」



還有醫護留言認同回應，「真的捅到會流淚，7/6捅第八次了」、「鼻孔不會變大啦…悲哀的發現鼻咽已經快要習慣每週一戳的酸+痛+噴鼻水惹....」、「7天被捅一次，還是要乖乖被捅」、「我們都PGY捅，捅完我們PGY自捅，但真的很不舒服」。



本報之前也曾報導《每周痛1次！護理師採檢「直視捅鼻恐懼」情緒潰堤 淚水炸裂網心疼》，護理師Miko分享她每週都必須面對一次採檢的不適，雖然還是壓抑下心中恐懼，鼓起勇氣忍耐，但最終仍忍不住淚水潰堤痛哭，讓網友看了都感到相當不捨。

▲每周被捅鼻子，護理師都要克服心中的恐懼。（圖／翻攝自IG@miko_0902）