藍裙嫩妹「抖胸舞」吸200萬粉！無濾鏡臉蛋曝　網友吐槽非常一般

▲一栗莎子。（圖／翻攝自微博，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一網紅「一栗莎子」曾身穿一身藍色針織裙，在鏡頭前抖胸熱舞，吸200萬粉絲關注，成為不少宅男心中的女神！她本身長相青春可愛，就讀日語專業，常以日系打扮示人。不過，「一栗莎子」雖然令不少男網友着迷，但也有人批評她「三觀不正」，捧男踩女的拍片風格引發爭議。

「一栗莎子」1995年出生，畢業於浙江工商大學，因為打扮和風格非常日系，初期被誤以為是真正日本女生，她皮膚白皙兼有一雙可愛大眼睛，笑起來甜爆令網友着迷。

雖然成為了男生心中的新晉女神，但一栗莎子在網上的風評兩極分化，有網友发文怒斥一栗莎子為了圈粉的極端做法，稱對她那套「媚男法則」厭惡至極。也有網友則被她的可愛著迷，大呼「這樣可愛的女孩子誰不喜歡」！

大多數網友認為，短片以男性為目標對象的程度太過明顯，有眨低女性的傾向，「一栗莎子身材明明優越卻標榜自己屬於微胖群體，作為公眾人物公然渲染身材焦慮，侮辱女性的社會地位，她還把女性在社會上受到的不公平、傷害當作玩笑梗來嘲諷」、「看見她就煩，不想給她任何關注」、「一開始覺得她蠻甜蠻好看，後來只覺得庸俗and過於媚男」。

不過，也有老司機力挺，「就是看個美女，也沒必要上綱上線」、「我就是覺得她好可愛」。

▲一栗莎子被粉絲偶遇。（圖／翻攝自微博）

5月3日，有網友曬出在電梯上偶遇一栗莎子的影片，無美顏無濾鏡下的一栗莎子的外形被曝光，網友大呼失望，「臉遠比影片中的肥，眼神也並非無辜清澈，大而圓，鼻頭很肉，她的嘴滿是槽點，嘴唇很厚，看起來有凸嘴的既視感，下巴圓鈍」、「大概如此了，千萬別太認真」、「真的很一般」。