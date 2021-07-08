「別再喊台日友好」！日本親友曝贈台AZ原因　他嘆：國與國沒有友情

實習記者陳妙津／綜合報導

日本兩度無償捐贈我國AZ疫苗，讓不少民眾感動不已。不過有一名男大生透露，他住在日本的親戚表示，AZ在日本還沒取得施打的合法性，政府寄來的疫苗通知上也只有莫德納和輝瑞兩個選項，他認為「把好的留給自己，次等的給外人」，也是人之常情，國家跟國家之間本來就是沒有友情，只有利益而已，「別再繼續喊著台日友好了」。

▲台灣疫苗短缺時，日本率先捐贈AZ疫苗，讓許多人相當感動。（圖／記者湯興漢攝）

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日本6月4日無償贈台124萬劑AZ疫苗後，又在本（7）月6日晚間宣布，將加碼再贈113萬劑，讓台人再次大喊台日友好。不過，一名男大生近日在《Dcard》上以「請別再説台日友好」為題發文，表示有親戚是日本人，近日傳了一則日本新聞在家族群組，內容敘述因看到海外很多國家施打AZ後出現血栓問題，日本政府還正在討論到底能不能用AZ，所以目前AZ在日本不具備合法性。

▲日本首批捐贈我國124萬劑AZ疫苗，於6月15日全面開打。（圖／記者湯興漢攝）

原PO說，姑姑在日本也收到了政府寄來的疫苗通知，書面資料明確標注日本目前施打的疫苗只有莫德納和輝瑞，他認為很明顯就是日本人目前只打莫德納和輝瑞，把還沒通過他們核准的AZ送給台灣和其他國家，「這個作法我也能理解，把好的留給自己，次等的給外人，這也是人之常情，國家跟國家之間本來就是沒有任何友情，只有利益而已，別再繼續喊著台日友好了。」

▲不少長者在接種AZ疫苗後死亡。（圖／記者湯興漢攝）

文章一出立即掀起網友熱議，有網友證實表示，「日本朋友在Starbucks上班，公司接種的就是輝瑞和莫德納，但az資訊和暫停接種消息卻不太知道」，而原PO也回應，「沒錯，我親戚也是看到日本政府送台灣疫苗的新聞才知道原來有AZ的存在」。

不過也有網友表示，AZ的確不在公費施打，但想自費施打可以，只是目前日本的疫苗施打率極低，連mRNA疫苗莫德納和輝瑞都不想打」、「AZ在日本是有合法的拿到PMDA藥事批准喔（類似美國的FDA）但只是還在討論要不要公費施打。所以以醫療藥事法的觀點來說，日本是有認可的。」。

其他網友則表示，「az好歹是國際認證的疫苗不用這樣嫌吧」、「但至少還是有作用，都快死了還管是什麼，有就不錯了」、「你說的『別人不要的疫苗』卻是全球施打率最高的」、「重點是那也是人家花錢買的，送你也沒跟你收錢」、「這跟已經鬧飢荒了還在說怎麼沒送肋眼牛排來一樣，最好都不要打，其他人才打得到」。