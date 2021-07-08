花蓮2天狂搖15次！2起規模5.4「有雙主震趨勢」　餘震估持續一周

記者賴文萱／台北報導

花蓮縣壽豐近日連續發生15起有感地震，其中最大規模達到5.4，分別為7日晚上7時24分規模5.4地震，最新一起則是今天（8日）早上6:11又發生規模5.4地震，位置相同、深度也差不多。氣象局地震中心主任陳國昌表示，這個地震序列有雙主震趨勢。

▲花蓮壽豐連續發生多起地震。（圖／中央氣象局）

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陳國昌說，這個地震序列有雙主震趨勢，到目前為止，共有15起地震，有2個前震，其中，2個規模超過5，5個規模介於4~5之間，8個規模在2~3之間。氣象局研判，後續可能還會有餘震，估計還會持續一周左右。

▲氣象局地震中心主任陳國昌說明花蓮多起地震原因。（圖／中央氣象局）

陳國昌說，這個地區是菲律賓海板塊推擠歐亞大陸板塊的交界帶，地質非常複雜、破碎，在這一帶發生地震很正常，也因為地質破碎關係，規模通常都不會很大，也不會持續太久，通常1-2個地震就結束。

至於外界關心後續會不會再有更大地震？陳國昌說，這個地區要發生更大地震比較不容易，因為破碎帶能量累積不容易，通常累積到某個程度就會釋放出來，發生規模6以上致災型地震機率相當低。

▲花蓮連日多起地震不斷。（圖／中央氣象局）

從1973年以來，48年間（不含近日地震），規模超過5.5以上地震只有4次，規模超過5.0以上20次，最大一次在1990年，有規模6.5地震。但今年有4起規模超過5.0地震，6/11有2次，7/7、7/8各1次，算是比較特殊狀況。

氣象局提醒，連日多起地震造成這個地區持續搖晃，由於位置靠近海岸山脈西邊、縱谷東邊，有山有土，經過震動很容易鬆軟，如果下大雨或有颱風、雷雨等等，容易會有土石流，提醒民眾要特別留意。