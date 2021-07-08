　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花蓮2天狂搖15次！2起規模5.4「有雙主震趨勢」　餘震估持續一周

記者賴文萱／台北報導

花蓮縣壽豐近日連續發生15起有感地震，其中最大規模達到5.4，分別為7日晚上7時24分規模5.4地震，最新一起則是今天（8日）早上6:11又發生規模5.4地震，位置相同、深度也差不多。氣象局地震中心主任陳國昌表示，這個地震序列有雙主震趨勢。

▲▼花蓮地震不斷。（圖／中央氣象局）

▲花蓮壽豐連續發生多起地震。（圖／中央氣象局）

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳國昌說，這個地震序列有雙主震趨勢，到目前為止，共有15起地震，有2個前震，其中，2個規模超過5，5個規模介於4~5之間，8個規模在2~3之間。氣象局研判，後續可能還會有餘震，估計還會持續一周左右。

▲▼地震中心陳國昌主任。（圖／翻攝自氣象局直播）

▲氣象局地震中心主任陳國昌說明花蓮多起地震原因。（圖／中央氣象局）

陳國昌說，這個地區是菲律賓海板塊推擠歐亞大陸板塊的交界帶，地質非常複雜、破碎，在這一帶發生地震很正常，也因為地質破碎關係，規模通常都不會很大，也不會持續太久，通常1-2個地震就結束。

至於外界關心後續會不會再有更大地震？陳國昌說，這個地區要發生更大地震比較不容易，因為破碎帶能量累積不容易，通常累積到某個程度就會釋放出來，發生規模6以上致災型地震機率相當低。

▲▼花蓮地震不斷。（圖／中央氣象局）

▲花蓮連日多起地震不斷。（圖／中央氣象局）

從1973年以來，48年間（不含近日地震），規模超過5.5以上地震只有4次，規模超過5.0以上20次，最大一次在1990年，有規模6.5地震。但今年有4起規模超過5.0地震，6/11有2次，7/7、7/8各1次，算是比較特殊狀況。

氣象局提醒，連日多起地震造成這個地區持續搖晃，由於位置靠近海岸山脈西邊、縱谷東邊，有山有土，經過震動很容易鬆軟，如果下大雨或有颱風、雷雨等等，容易會有土石流，提醒民眾要特別留意。

ET快訊
一群比基尼辣妹無罩解封！屁股蛋浮海　小琉球居民怒了
富商遇死劫！小20歲嫩妻崩潰痛哭　遭警識破「全是演戲」
暖心畫面曝！癌末弟臨終想喝好市多蘋果汁　父女飆160km送到
溫朗東認了去新竹買春！反駁「不付錢」爆料：朋友升級消費才不夠
長榮跌停！台股急殺逾百點　貨櫃海運全軍覆沒
快訊／712解封條件、管制鬆綁指引公布　陳時中下午親自說明
快訊／金希澈、MOMO認了分手！　戀上相差13歲理想型「1年
小甜甜遭爆「月花20萬老公無法負擔」怒了！發聲明喊告

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

75歲以上施打率遠高全國平均　林右昌曝關鍵：完善細膩流程規劃

溫朗東認了去新竹買春！反駁「不付錢」爆料：朋友升級消費才不夠

暖心畫面曝！癌末弟臨終想喝好市多蘋果汁　父女飆160km送到了

快訊／712解封條件、管制鬆綁指引公布　陳時中14:00親自說明

「3萬薪資補貼」申請爆量！公總錢不夠　1900名運將領嘸救命錢

醫「若緩打潮讓八大行業快接種疫苗」　酒店妹贊成：接觸太多客人

最新Rt值0.69！防突發事件升、降級　指揮中心擬重訂警戒標準

喬友大火殉職、觸動警鈴英文報導怎麼說　「非常口」是這個意思

花蓮2天狂搖15次！2起規模5.4「有雙主震趨勢」　餘震估持續一周

蔡英文下「催打令」7月底衝25%覆蓋率　專家1建議達標

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

正妹吃牛肉卷甜喊「太好吃了吶～」 超嗲嗓音網Hold不住：骨頭都酥了

平板車四輪全爆「硬開高速公路」　冒出白色濃煙！網怒：破壞路面

日本賽車場員工2推車做腹肌訓練 賣力來回推喊：練到客人來為止！

士林火鍋店員工全是「罕病患者」　侏儒症店長改賣水餃度疫情危機

同住家人無法打疫苗、醫護沒紓困　工會理事長：拿命抗疫不偉大嗎？

芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

75歲以上施打率遠高全國平均　林右昌曝關鍵：完善細膩流程規劃

溫朗東認了去新竹買春！反駁「不付錢」爆料：朋友升級消費才不夠

暖心畫面曝！癌末弟臨終想喝好市多蘋果汁　父女飆160km送到了

快訊／712解封條件、管制鬆綁指引公布　陳時中14:00親自說明

「3萬薪資補貼」申請爆量！公總錢不夠　1900名運將領嘸救命錢

醫「若緩打潮讓八大行業快接種疫苗」　酒店妹贊成：接觸太多客人

最新Rt值0.69！防突發事件升、降級　指揮中心擬重訂警戒標準

喬友大火殉職、觸動警鈴英文報導怎麼說　「非常口」是這個意思

花蓮2天狂搖15次！2起規模5.4「有雙主震趨勢」　餘震估持續一周

蔡英文下「催打令」7月底衝25%覆蓋率　專家1建議達標

大都會王牌1500K達陣　史上第二速！僅次達比修有

天使教頭透露大谷翔平全壘打秘密　好奇下半季會怎樣

小琉球比基尼辣妹無罩解封！南半球波濤湧屁股蛋浮海　居民怒了

「紓困4.0補助再擴大」對象、條件一次看！　820萬人+1095萬戶受惠

台股挑戰2字頭不是夢！分析師曝1關鍵　有望讓台股站上21000點

富商遇死劫！小20歲嫩妻崩潰痛哭　遭警識破「全是演戲」

快訊／侯友宜：1.2萬幼兒園、課照中心教職員今開打疫苗

還原2日環南狀況　林勝東：完全不知道陳時中、柯文哲要來

歐陽妮妮電話講一半「手突然脫臼」原因超荒謬！當下喬不回去嚇瘋慘叫

83歲vs.38歲　翁超連結女體...800元長照級日常：來走一走

台女遊長灘島超露比基尼引轟動 慘被罰款...警：根本只穿繩子！

生活熱門新聞

三重單親媽騎10公里　載2子求便當吃

解封後這縣市恐成破口！　藥師分析最怕不是雙北

「各行業解封指引」最快今公布　開放內用意見不一！八大續禁停

胖子列「第9類」優先打疫苗　沒這資料沒機會

網友推測「暗夜大火球」不是流星　天文台不排除可能性

快訊／06：11花蓮5.4地震　最大震度4級

鄉民見1數據狂呼開吃「713降二級穩了」

熊貓、UberEats如何選？網一面倒不推它

最新Rt值0.69！指揮中心擬重訂警戒標準

讓12星座情人「一直黏著你」秘訣公開！網羞爆：真的超準

快訊／712管制鬆綁指引公布　陳時中14:00親自說明

氣象局曝花蓮「一天8震」原因

揪團逛花園夜市！黃偉哲攢咧等　一算人流嚇壞

他替年輕人開第一槍：1000萬劑輝瑞給12至30歲

更多熱門

相關新聞

快訊／今日連5震！07:31花蓮4.0地震　最大震度4級

快訊／今日連5震！07:31花蓮4.0地震　最大震度4級

花蓮地區在8日7點31分左右發生有感地震，芮氏規模4.0，震央在花蓮縣壽豐鄉，深度10.2公里，各地最大震度為花蓮4級；南投、台中1級。

國家警報又響！花蓮今已連4震　短短半天2次規模5.4

國家警報又響！花蓮今已連4震　短短半天2次規模5.4

快訊／06：11花蓮5.4地震　最大震度4級

快訊／06：11花蓮5.4地震　最大震度4級

午後雷雨下一周！　易有「劇烈降雨」時間曝

午後雷雨下一周！　易有「劇烈降雨」時間曝

花蓮24小時連10震！今晨又地牛翻身　最大震度3級

花蓮24小時連10震！今晨又地牛翻身　最大震度3級

關鍵字：

地震地震報告中央氣象局氣象雲氣象局

讀者迴響

熱門新聞

紓困「敗部復活」！後天「最高領3萬」

《木曜》被控「用鏡頭強迫店家給優惠」道歉了

「脫北正妹」近況照讓網友嚇傻

三重單親媽騎10公里　載2子求便當吃

日媒爆江宏傑「與21歲女偶像親密」

快訊／金希澈、MOMO分手了！

「民進黨比國民黨還可怕」　柯文哲：控制媒體到我懷疑自己是共產黨

日媒台北支局長讚「陳時中創2大奇蹟」

解封後這縣市恐成破口！　藥師分析最怕不是雙北

快訊／新北確診足跡公布！2全聯、2市場、1家樂福、文具店

「各行業解封指引」最快今公布　開放內用意見不一！八大續禁停

柯文哲讚陳時中高EQ　下一句酸爆

「4大NG洗碗錯誤」細菌增加7萬倍

「原來局都設好了」柯文哲去環南市場嚇一跳　酸林昶佐害人害己

騙人好難？說謊容易被發現的3星座

更多

最夯影音

更多
女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」
超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善

新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

正妹吃牛肉卷甜喊「太好吃了吶～」 超嗲嗓音網Hold不住：骨頭都酥了

正妹吃牛肉卷甜喊「太好吃了吶～」 超嗲嗓音網Hold不住：骨頭都酥了

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面