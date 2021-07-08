國家警報又響！花蓮今已連4震　短短半天「2次規模5.4」

▲06：11地震。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

國家警報響！花蓮縣今天（8日）6時11分發生規模5.4地震，這也是短短半天第二起規模5.4地震，氣象局也對花蓮縣發布災防告警訊息。而今花蓮已連4起有感地震，讓當地民眾驚呼，「我以為我睡在搖籃裡……」

花蓮縣壽豐鄉今晨2時50分先發生規模3.3地震，最大震度3級；花蓮縣近海5時31分發生規模3.6地震，最大震度2級；6時11分壽豐鄉又發生規模5.4地震，最大震度4級，全台有感；接著6時31分又發生規模3.4地震，最大震度2級。

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對此，許多網友表示，「14樓⋯晃得好累」、「新北7樓很有感」、「桃園也搖好大」、「有感有感，是橫著晃的那種。」而壽豐鄉7日晚間7時24分的規模5.4地震，幾乎全台有感，花蓮縣最大震度達5弱，其他縣市則有1至3級的震度，氣象局也對花蓮發災防告警訊息。

氣象局地震測報中心主任陳國昌說，目前研判7日晚上7時24分規模5.4地震為主震，不過，後續餘震次數跟規模有超乎預期，若之後規模4.5以上地震持續來，且仍很密集的話，那就要特別注意，不排除後面還會有更大的地震發生。

▼02：50地震。（圖／氣象局）



▼05：31地震。（圖／氣象局）



▼06：31地震。（圖／氣象局）

