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花蓮24小時連10震！今晨又地牛翻身　最大震度3級

地震。（圖／氣象局）

▲今晨02：50地震。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

花蓮縣24小時內連續發生10次有感地震，其中最大規模達到5.4，最新一起是今天（8日）凌晨2時50分的規模3.3地震，花蓮縣最大震度3級。對此，氣象局地震測報中心主任陳國昌說，目前研判7日晚上7時24分規模5.4地震為主震，不過，後續餘震次數跟規模有超乎預期，若之後規模4.5以上地震持續來，且仍很密集的話，那就要特別注意，不排除後面還會有更大的地震發生。

花蓮縣從7日凌晨3時21分起至今晨2時50分，在24小時內發生10次有感地震，有9次震央都在壽豐鄉，一次在花蓮縣近海，深度介於5公里到9.8公里，皆屬於極淺層地震。其中最大一起是7日晚間7時24分的規模5.4地震，幾乎全台有感，花蓮縣最大震度達5弱，其他縣市則有1至3級的震度。

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▲▼花蓮5.4地震。（圖／中央氣象局）

▲▼7日19：24地震。（圖／氣象局、NCDR）

▲▼花蓮5.4地震。（圖／NCDR）

陳國昌說，目前研判晚上7時24分規模5.4地震為主震，不過，由於在短時間內就又接連發生多起餘震，次數跟規模有超乎預期範圍；若規模4.5以上地震持續來，且仍很密集的話，那就要特別注意，不排除後面還會有更大的地震發生，通常時間不會超過2天。 

陳國昌也提到，國內外發生過很多起例子，像是日本311大地震以及過去0206花蓮地震，在很大地震前面有前震，之後發生一起規模較大地震就以為主震已發生，但後面中大規模餘震持續不斷，又再來一個更大地震。他指出，由於全世界類似經驗很多，所以氣象局也會特別注意並持續觀察。

地震測報中心課長邱俊達則表示，這幾起地震原因為歐亞板塊與菲律賓海板塊相互碰撞造成，過去這裡就是地震好發區，預估後續餘震會持續2-3天，規模約在3-4左右。

至於近日花蓮接連震不停，是否有代表什麼徵兆或有什麼潛在風險？邱俊達說，台灣地區每年都會有很多地震，尤其這個區域是板塊碰撞邊界，原本地震發生次數就會比其他地區多很多，提醒民眾隨時就要做好防災準備。

▼花蓮縣震不停。（圖／氣象局／下同）

地震。（圖／氣象局）

地震。（圖／氣象局）

地震。（圖／氣象局）

地震。（圖／氣象局）

地震。（圖／氣象局）

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