東風波移入！易有「劇烈降雨」時間曝　午後雷雨下一周

▲夏天到了，常有午後雷陣雨。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，未來一周午後防局部雷雨，下周三太平洋高壓東退減弱，「東風波」移入，午後易有劇烈降雨，其他時間降雨機率亦略提高。

氣象局表示，今天（8日）各地為晴朗穩定的天氣，午後中南部、大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，降雨情形可能持續到晚上，請大家午後外出活動留意天氣變化攜帶雨具備用；各地高溫普遍可以來到32至35度，尤其宜蘭、大台北地區、高屏內陸地區及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率。

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氣象局預報，周五各地大多為多雲到晴，午後中南部、大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；周六至下周三東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，未來一周台灣高溫大致接近氣候平均值，並無特別熱的天氣條件，不過，終究是盛夏，感覺炎熱是免不了的；至於熱浪？當然是多慮了！

吳德榮分析，今至周六各地大多晴朗炎熱、紫外線強，最高溫約在36度左右，要防曬、防中暑；因低層盛行東南風、水氣略多，大氣仍不穩定，太平洋高壓的沉降作用不夠強，並無法完全抑制西半部午後的強對流，仍有局部雷陣雨的機率，主要在山區，偶爾影響部分平地。



吳德榮指出，周日至下周二各地大多晴朗炎熱、紫外線強，高溫仍在36度左右，要防曬、防中暑，因低層水氣逐日增多，大氣不穩定度提高，午後對流旺盛，主要在山區，平地受影響的範日漸擴大；下周三太平洋高壓東退減弱，東風波移入，午後易有劇烈降雨，其他時間降雨機率亦略提高，各地氣溫稍降，但為期末的模擬，應持續觀察最新資料。