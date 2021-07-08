快訊／全台有感！06：11花蓮規模5.4地震　最大震度4級

▲地震報告。（圖／氣象局）
記者陳俊宏／台北報導
全台有感地牛翻身！根據中央氣象局的地震報告，今天6時11分發生芮氏規模5.4的有感地震，震央位於花蓮縣壽豐鄉，地震深度9.6公里，最大震度4級。
【 第055號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：110年07月08日06時11分55秒
震央位置：北緯23.9° 東經121.58°
震源深度：9.6公里
芮氏規模：5.4
相對位置：花蓮縣政府南偏西方 11.4 公里 (位於花蓮縣壽豐鄉)
各地震度級：
● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：鹽寮、花蓮市、銅門、水璉、西林、磯崎
3級：太魯閣、光復、西寶
2級：秀林、紅葉、玉里、富里
● 南投縣地區最大震度3級
3級：奧萬大、合歡山
2級：日月潭、玉山
1級：埔里、國姓、魚池、信義鄉、竹山、名間、南投市
● 宜蘭縣地區最大震度2級
2級：澳花、南澳、南山、大同、冬山、內城、宜蘭市
1級：蘇澳
● 臺中市地區最大震度2級
2級：德基、烏石坑、梨山
1級：霧峰、臺中市
● 臺東縣地區最大震度2級
2級：長濱、成功、池上、東河
1級：海端、利稻、鹿野
● 桃園市地區最大震度2級
2級：三光、新屋
1級：桃園市
● 彰化縣地區最大震度2級
2級：員林、彰化市
1級：大城
● 雲林縣地區最大震度2級
2級：古坑、斗六市
1級：四湖、水林、土庫
● 苗栗縣地區最大震度2級
2級：苗栗市
1級：鯉魚潭、南庄、三義、竹南
● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：番路
1級：阿里山、大埔
● 新北市地區最大震度2級
2級：新北市
1級：烏來、雙溪、五股
● 嘉義市地區最大震度2級
2級：嘉義市
● 臺北市地區最大震度2級
2級：臺北市
1級：木柵
● 新竹縣地區最大震度1級
1級：峨眉、竹北市
● 高雄市地區最大震度1級
1級：桃源、甲仙、旗山
● 基隆市地區最大震度1級
1級：基隆市
● 臺南市地區最大震度1級
1級：楠西、新化、佳里
● 新竹市地區最大震度1級
1級：新竹市
● 屏東縣地區最大震度1級
1級：九如
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