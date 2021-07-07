阿伯忘掃實聯制…被提醒竟「跩回4字」！小吃店老闆不忍了當場開罵

▲現在出入各場所一定都得掃實聯制。（示意圖／記者劉亮亨攝）



記者黃可昀／綜合報導

疫情尚未平息，三級警戒的規定也持續中，但越來越多人已經麻痺，簡訊實聯制也沒在掃！一名小吃店老闆昨天遇到不來找碴的阿伯，登記實聯制相當不甘願，被提醒後口氣也很差，他為此爆氣怒罵「可以不要每次都要人家講嗎？自己看到不會登記嗎？」對方也不甘示弱地回嗆，雙方因此爆發爭執。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，那位阿伯點完餐就站在一旁，等他提醒才不甘願地掃描實聯制，並不滿地說「掃好了啦！」他聽到這句立刻理智線斷裂，對方卻回應「我才來買第二次」，讓他更加怒火中燒。原PO認為，多數人不用提醒都會自動掃實聯制，很多老人家不太會用手機也是乖乖登記，因為這是保護自己也保護他人的行為，結果這位阿伯被糾正卻理直氣壯還大小聲。

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▲客人裝傻不掃實聯制。（圖／翻攝自爆怨2公社）



原PO也指出，他發現不少人去知名連鎖店都會乖乖登記，到這種小吃店或路邊攤卻轉換成僥倖心態，店員沒檢查就懶得登記，「現在到哪大家都很習慣的拿起手機掃或是寫，就是有些老鼠屎總愛跟人作對，被糾正了只會動手打人或罵人。」

網友無奈回應，「我上班的地方也是差不多有些人都這樣..明明就擺在門口了，還是裝沒看到直接走進去」、「星期一我去黃昏市場買醉雞，觀察了快30位沒人實名制」、「店員沒叫我掃，我都還自己主動去掃，很怕有個萬一，沒聯絡到我」、「連六日強制分流都幾個星期了，還是有人在裝傻，要看證件的時候才在那邊：蛤！今天是雙號喔！」