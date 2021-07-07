老媽急傳連結「記得預約疫苗」　兒笑回1句糗了！網秒懂喊+1

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「天才IT大臣」唐鳳主導的疫苗預約系統正式上線，而昨日進行的意願登記測試，短短時間狂吸超過148萬人響應。就有網友收到母親簡訊，除了分享連結外，也提醒他記得登記，讓未滿50歲的他哭笑不得。

一名網友在「爆廢公社」曬出Line截圖，只見他母親昨天特地傳訊息提醒，「開始登記疫苗接種，爸爸叫你要上網登記喔！我們已經登錄了。」隨後貼上公費疫苗預約的連結。

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一看到這個預約系統，是開放給全國第9、10類對象民眾，進行疫苗施打意願登記，原po忍不住笑回，「我還沒50歲阿！」而母親也恍然大悟，直呼「喔...對齁。」

▲老媽忙著分享連結，忘記兒子還沒50歲。（圖／翻攝自爆廢公社）

儘管如此，他還是覺得心頭暖暖的，「有一種愛是媽媽的愛，就算你50歲，媽媽還是當你是小孩子；但是媽...我還沒50歲啊！」

po文戳笑網友，也有人超懂母親分享連結的心境，笑說「我昨天也傳給男友，他也回我說他還沒有50歲。」

另外，針對這個預約系統，指揮中心指出，惟完成意願登記者，須符合當時公布開放預約的接種年齡及資格條件，系統平台會按疫苗分配情形，以簡訊通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者即可進行下一步預約接種。