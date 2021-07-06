少女喝茫醒來驚覺「內衣扣錯」　隔年收到裸照遭勒索10萬

▲琳琳控訴張男拍裸照威脅，但張男聲稱裸照是網上找的，法院認證據不足，另依洗錢未遂罪判刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者羅志華／台北報導

新北張姓男子於2018年間，偷拍17歲女友人琳琳（化名）睡覺的照片，之後竟配合網上載的女子裸照，一起傳給對方稱握她裸照勒索10萬元，檢方依恐嚇取財等罪起訴；張男於審理中表示，因琳琳介入他與女友感情，才藉此報復，由於本件張男意圖讓琳琳轉帳到第三人帳戶，北院依洗錢未遂罪判刑6月、併科罰金2萬元。

張男於2018年間偷拍琳琳睡照後，於同年12月下載女子裸照，並在2019年5、6月間，以IG暱稱「靖」的帳號，將2張裸照傳給琳琳後秒收回，再傳張睡照配合，恫稱握有對方裸照，藉此勒索10萬元，又以另一臉書帳號催討，要求匯進第三人帳戶，琳琳拒絕配合、報警求援。

張男於審理中表示，他雖要求琳琳匯款到第三人帳戶，但沒有想洗錢的意思，也已經向對方認錯、達成和解，並稱沒有真的偷拍琳琳裸照，照片是網上下載的，只是為求勒索誤導對方。

琳琳表示，她2018年8月與張男等人唱歌，當天因失戀心情很差喝醉，醒來驚覺自己跟張男在旅館，而她也在張男傳的裸照裡，從痣的位置、刺青、項鍊等特徵認出就是自己，並稱當天穿前扣式內衣、只有一個扣子。

法官認為，琳琳對裸照的控訴，雖前後說法大致相同，但單方面的指控仍需更多證據補強，考量她在檢方偵訊時，說在旅館醒來時發現內衣扣錯，卻又在法院審理時，稱內衣只有1個扣子，且本來說裸照沒拍到背景，後來又說從照片背景中認出是旅館，依琳琳說詞反覆、證據不足，裸照部分判張男無罪。

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