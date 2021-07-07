李艷秋戳破唐鳳版疫苗預約平台　政府「買空賣空的遊戲玩不膩」

▲唐鳳說明疫苗意願預約登記流程。（圖／指揮中心提供）



記者蔡文鈴／台北報導

行政院政務委員唐鳳主導的「疫苗預約系統」正式上線，昨日進行「意願登記」測試，吸引許多民眾上網預約。對此，資深媒體人李艷秋批評，這個政府買空賣空的遊戲玩不膩，用這個虛擬預約，賣的是虛擬疫苗，竟然敢華麗登場。

李艷秋在臉書表示，這幾天群組熱鬧得很，年長的群組不時傳來報喜聲「我預約到了，可以打莫德納！」大家高興的展示排序，有人在5000號以內，有人已經100多萬號；他們最想知道有沒有打到莫德納的機會，大家左算右算，把已經到貨的疫苗排了又排。

李艷秋說，後來有人提醒，這根本只是虛擬預約，目的是確定你有施打的意願，有疫苗時再通知你，那時要再一次預約。頓時屏上罵聲連連，有人覺得政府脫褲子放屁，現在各縣市都已經有預約和通知的機制，根本不需要再搞一個，因此質疑中央是不是想要統一搜刮個資？「其實他們真正氣憤的，是這個虛擬預約，賣的是虛擬疫苗，竟然敢華麗登場，側翼還一片歌頌，複製造神陳時中的把戲，這個政府買空賣空的遊戲玩不膩」，但是一堆人關店失業，實在很難繼續陪玩。

李艷秋提到，還有更年輕一些的小夥伴，討論最多的是要去搶殘劑呢？還是乖乖等郭董的BNT？他們大多認為為了搶殘劑跑百米摔跤太不值得，但也有人說他們這個族群，上有老下有小，自己千萬不能倒，能早一點打到一定要爭取。還預告如果他接到可以打殘劑的電話，必須儘速趕到，到時就拜託辦公室大大們成全了。

李艷秋痛批這個政府，「你們離人民太遠了，你們已經聽不見預約成功的歡呼聲」，其中包含多麼痛心的抗議；你們看不見青壯族群在政府虛擬疫苗的謊言中所累積的憤怒；你們更感受不到為殘劑搶破頭、摔傷腿的年輕世代的無助哀怨。

李艷秋指出，從電鍋蒸口罩，到預約打殘劑，這個政府什麼都沒有準備，也沒有能力善後；最嚴重的是，他還在用人民的時間、金錢、性命搞意識形態和政治鬥爭。在疫情的狂風巨浪中，小老百姓在乎的是「三生」，那就是生活、生計、和生命，他們巴望著生活恢復正常、生計獲得保障、生命得以延續。做不到的政客們，就讓開吧！

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