回收男辱「你是狗嗎」...警出腳踹膝蓋抵頭！目擊者：執法過當？

記者白珈陽／台中報導

台中市民林姓男子6日晚間8時許於西屯區西屯路撿回收物時，疑遭一輛賓士車碰撞到林男的手推車，林男與賓士車駕駛蕭男因此發生糾紛，隨後蕭通知警方調解，4名警員到場後，林因有飲酒情形，竟主動挑釁、還辱罵警員「你是狗嗎？」，其中1名警員聽聞竟抬起右腳往林男踹去，接著4警合力將林壓制上銬，並以膝蓋抵住林頭部，過程遭民眾拍攝上傳至LINE群組，由於警方肢體動作激烈，引發議論。事後，警方將林帶回保護管束，林稍微清醒後意識自己太過激動，轉而向警員道歉，警方待林男酒醒便讓他離去。

▲警員聽見林男辱罵，一腳踹向他。（圖／翻攝記者爆料網）

台中市第六警分局表示，值勤警員出腳是為了制伏林男所為的反射性行為；惟第二次壓制林民部分，是因林情緒失控不停叫囂，為防止林民一直叫囂妨害安寧，遂將林再次壓制在地，但行為欠妥，調查後若涉有缺失，將會進行行政處分。

▲4名警員合力將林壓制。（圖／翻攝記者爆料網）

警方調查，蕭男（33歲）駕駛自小客車不慎碰撞林男（43歲）放在路邊載運回收物的手推車，西屯派出所員警到場排解糾紛後，蕭男即行離去，但此時林仍持續在路邊大聲咆哮，加上其因飲酒情緒不穩、動作激烈，口罩因此鬆脫，警員向其勸導時，林仍不從並出言挑釁。

當警方正要依違反傳染病防治法對其開單時，林突大聲辱罵警員「你是狗嗎？」、「遇到你們這些狗，算我衰小」等語，1名警員聽聞微嗔，抬起右腳踹向林，並聯手其他3名警員將他壓制在地，上銬實施管束並帶回派出所。

帶回所內不久，林情緒平穩後自知理虧，轉而向警方道歉，警方待林酒醒後於昨晚10時許讓其離去，未開單。

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