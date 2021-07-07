防疫三級警戒好懷念東北亞最高峰　玉管處推「線上玉山國家公園」

▲玉管處邀請民眾在防疫的夏日，一同在線上「走」進玉山。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

全國三級防疫警戒，除了民眾配合減少出門從事戶外活動，國家公園也全面休園以減少人潮群聚的機會；玉山國家公園管理處特別推出「線上玉山國家公園」，透過文字及影片等方式，讓民眾宅在家防疫時，也能一同在線上神遊「臺灣屋脊」上的壯闊景緻，並了解從事登山活動所需具備的知識等。

玉管處指出，玉山國家公園作為臺灣第一座高山型國家公園，範圍從海拔300公尺至東北亞最高峰的3952m，擁有豐富獨特地景、生態及文史，許多人認識臺灣高山或生態就是從玉山園區開始。

▲▼玉管處邀請民眾在防疫的夏日，一同在線上「走」進玉山。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處表示，管理處自成立以來就精心製作各式書籍、影片等，分享國家公園優美景緻及推廣保育、登山安全觀念，也讓民眾即使未能親臨現場，都可以體驗玉山的點點滴滴；於三級警戒的6月起，更進一步將歷年精華資料數位化，並陸續上傳至網路平台，除了前述的內容，還有管理處人員自製的園區美景等影片，分享這段期間以來的山中美景。

玉管處歡迎民眾踴躍前往「線上玉山國家公園」專區（https://www.ysnp.gov.tw/StaticPage/YushanOL）瀏覽點閱，一起在線上「看見玉山」、「聽見玉山」，並且在疫情趨緩後，實際「走進玉山」，來園區一探究竟。





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