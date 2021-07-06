快訊／侯友宜宣布：新北幼兒園、安親班近1.2萬人　後天開打疫苗

記者楊蕓／新北報導

新北市長侯友宜6日於防疫記者會中宣布，8日起，全市幼兒園及安親班人員開始接種疫苗，造冊經中央核定，人數為1萬1千900人，自7月8日至12日，於六所專責醫院分流施打。

教育局表示，新北市核定施打對象人數為全國最多，包含幼兒園教職員工計1萬1,692人及兒童課後照顧中心208人。為了教職員工及孩子健康，盡速於復課前完成疫苗施打，新北市接獲通知立即規劃疫苗施打時程、人力及場地等相關措施，並製作注意事項提供施打人員參考。

教育局表示，本次協助疫苗施打醫院有6所，分別為醫療財團法人徐元智醫藥基金會亞東紀念醫院、行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院、新北市立土城醫院、佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院(施打場地為雙和靜思堂)、台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人淡水馬偕醫院(施打場地為新市國小)及新北市立聯合醫院(施打場地為二重國小)。

教育局長張明文表示，非常感謝醫護人員及學校工作人員的協助，醫護人員平時支援大型接種站已非常辛苦，為讓孩子們順利復課時提升保護力，在假日更付出支援疫苗施打。另外，提醒幼兒園及課後照顧中心，施打疫苗請務必依安排時段準時到施打地點，並落實防疫措施，以確保每位教育夥伴的健康安全。

▲侯友宜召開應變會議。（圖／新北市府提供）