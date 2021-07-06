黃郁芬爆北市攤商被要求跨區打疫苗　北投市場竟得去大安懷生國中

▲7月5日南門市場及幸安市場的攤商，被安排前往北市懷生國中的疫苗接種站現場接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲宣布，從7月5日至11日，安排市場攤商到聯合醫院各院區打疫苗。台北市議員黃郁芬6日爆料，收到好幾個市場反應疫苗施打的問題，攤販不僅被要求大老遠跨區打疫苗、恐影響攤販的疫苗接種意願之外，更有攤販原本排定要打疫苗，後來聽說場次被取消，訊息非常混亂，因此，疫苗施打的規畫上，仍有2個問題需要解決，包括：一、跨區施打疫苗，恐增加攤販負擔、降低施打意願；二、疫苗施打通知變來變去，攤販無所適從。

在跨區施打疫苗部分，黃郁芬表示，市府明明很清楚，先前北農出現確診案例時，就是最初只開放攤販自行去其他地方做篩檢，許多攤販覺得不方便所以就沒去篩，造成無法在疫情初期就找出其他確診者，讓北農群聚案持續擴大，對攤販來講，要跑很遠、花比較久的時間去打疫苗，就會壓縮到攤販工作的時間，也會降低攤販去打疫苗的意願，反而使市場整體疫苗覆蓋率不足、無法形成足夠保護力，沒想到市府這次，還是沒從北農篩檢的經驗中學習，沒站在攤販的角度思考，而是安排很遙遠的跨區疫苗接種場所，要攤販長途拔涉打疫苗。

黃郁芬指出，像是北投市場，一開始被安排在大安區的懷生國中，是市場覺得這個安排太荒唐，去跟市場處反應，才爭取到加開陽明與林森院區的場次；士林市場也被安排到大安區的懷生國中施打，但明明聯醫陽明院區離市場更近；水源市場原先被通知去和平院區，後來才改成中興院區，不僅政策變來變去、更是愈改愈遠愈不方便，而市場處回覆，因為離市場比較近的醫院，量能已滿，所以只能請攤販到遠一點的地方打。

黃郁芬質疑，難道同一時段量能不足，就不能開放更多時段？這種回覆，讓人不禁懷疑，市府又受限於柯市長自行在記者會上佈達的期限，要在7月11日前打完，所以就算要攤販大老遠跑別的地方打疫苗，也不願加開時段，從長者打疫苗的經驗就可以看出，讓民眾可以就近、便利的施打疫苗，才能提升整體疫苗接種率，才能提供更完整的保障，希望市府要站在攤販的角度、幫攤販設想，而不是為了無謂的時間限制，造成攤販額外的負擔，反而影響疫苗施打的成效。

此外，黃郁芬也指出，有華榮市場的攤販反應，原本接到消息是7月10日打疫苗，後來聽說因為疫苗不夠，所以華榮市場的疫苗被取消了，攤販都非常緊張，她向市場處詢問，發現這是假消息，華榮市場仍有安排疫苗施打，只要接受自治會造冊的攤販都可以施打疫苗。

黃郁芬認為，或許市場處、市場自治會與攤販三者之間的溝通上有一點落差，又或者攤販沒聽到自治會佈達的最新消息，為了讓市場的攤販都能確實接獲疫苗資訊、即時打到疫苗，市場處應確實督促市場自治會，相關資訊的佈達一定要完整、完善，才不會造成民眾更多的恐慌與擔憂，更周全的疫苗接種地點安排、更確實告知所有攤販疫苗相關資訊，才能真正提升市場疫苗覆蓋率，保護市場內的每個人。

黃郁芬強調，疫苗打的快固然重要，打的好、打的完整，才是首要任務，希望市府站在攤販的角度設想，而不是為了無謂的時間限制，造成攤販額外的負擔，反而影響疫苗施打的成效。