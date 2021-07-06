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社會 社會焦點 保障人權

他路邊撿手銬「被自己逮捕」　想掙脫傷手！消防隊電鋸無罪釋放

▲這名撿到手銬的男子，因好奇把玩，結果銬住自己無法解開，急忙到公館消防隊尋求協助。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲這名撿到手銬的男子，因好奇把玩，結果銬住自己無法解開，急忙到公館消防隊尋求協助。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣公館鄉，6日上午有1名男子急忙跑進公館消防分隊，說自己被撿來的手銬銬住，尋隊員求幫助。消防隊員半信半疑趕緊打電話至轄區派出所確認身分，得知男子非涉及刑事相關案件後，經評估後使用破壞器材破壞手銬主要結構後將其拆除。

苗栗縣消防局表示，男子自稱在路邊撿到手銬後，一時好奇將自己銬上手銬。不料這副手銬已經相當老舊，鑰匙孔早就已經無法使用，任憑男子怎麼掙脫都無法打開，才戴著手銬一路到消防隊求救。

▲消防人員以器材破壞手銬結構後，順利協助男子脫困。（圖／記者黃孟珍翻攝）

消防人員以器材破壞手銬結構後，順利協助男子脫困。（圖／記者黃孟珍翻攝）

隊員們先確認好身分後，立刻檢查男子手腕，發現手銬已在他皮膚局部壓出一環狀凹陷且磨擦出傷口，立即以生理食鹽水沖洗、清理傷口並使用紗布覆蓋避免感染，再鋸開手銬，男子脫困後不斷地感謝消防人員。

苗栗縣消防局呼籲民眾，若戒指或其他物品卡在手指上，超過8小時會導致組織、神經線及血管壞死，由麻痺、疼痛變成失去感覺，當手指完全發黑時，更有截肢的危險。如有卡住拔不下來的情形，應盡早冰敷減少腫脹，並使用潤滑液體嘗試摘除，如無法順利脫除時，不可強行脫除易造成二度傷害，應盡速就醫處理。

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