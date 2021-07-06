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肯德基首推韓團「WDZY」XL套餐包裝！摩斯祭出「大薯買1送1」

▲▼肯德基首度推出韓女團WDZY包裝！重量XL套餐集結「5人氣美食」。（圖／業者提供）

▲肯德基首度推出韓女團ITZY與LINE FRIENDS合作角色「WDZY」包裝盒。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

肯德基「重量級XL套餐」集結5樣人氣商品於一盒，包括熱銷的花生熔岩咔啦雞腿堡、椒香麻辣脆雞，多達7種主餐，同時首度取得韓國女團ITZY與LINE FRIENDS合作的人氣角色「WDZY」授權，躍上包裝盒；另外預定快取持續提供「加1元多1件」，而「零接觸外送」也有滿350元免運優惠。

肯德基近來「重量級XL套餐」集結多樣明星商品，一份套餐可享5種經典美味，包括主餐花生熔岩咔啦雞腿堡、椒香麻辣脆雞等，多達7種選擇，配餐有咔啦脆雞、原味蛋撻、香酥脆薯、勁爆雞米花、飲料等選擇。

▲▼肯德基首度推出韓女團WDZY包裝！重量XL套餐集結「5人氣美食」。（圖／業者提供）

▲▼此次攜手超人氣角色WDZY推專屬包裝，再抽超萌合作周邊商品。（圖／業者提供）

▲▼肯德基首度推出韓女團WDZY包裝！重量XL套餐集結「5人氣美食」。（圖／業者提供）

此次攜手超人氣角色WDZY推專屬包裝，再抽超萌合作周邊商品。WDZY是韓國女團「ITZY」與LINE FRIENDS合作，由5位團員創作屬於自己的個性化角色，包含HATT、LYA、TUK、CHUNG-EE、CABBIT，各有特色，肯德基是首度取得WDZY在台授權合作的品牌，季節性推出專屬限量XL包裝盒。

▲▼肯德基首度推出韓女團WDZY包裝！重量XL套餐集結「5人氣美食」。（圖／業者提供）

▲▼此次攜手超人氣角色WDZY推專屬包裝，再抽超萌合作周邊商品。（圖／業者提供）

▲▼肯德基首度推出韓女團WDZY包裝！重量XL套餐集結「5人氣美食」。（圖／業者提供）

即日起至8/2使用肯德基外帶、外送服務，購買重量級XL套餐系列，憑發票上活動網站登錄，即有機會抽中WDZY限量超萌周邊商品，包含限量WDZY毛絨鑰匙圈、肯德基尚未推出的限量獨賣WDZY完食餐具組，詳細活動以官網為主。

另即日起至7/31，預定快取還享加「1元多1件」，購買任一XL套餐加1元，即贈1顆市價35元的原味蛋撻，而購任一桶餐（5塊炸雞桶除外），加1元即贈1塊市價58元的咔啦脆雞；另外也可選擇零接觸外送服務，消費滿350元即可享免運費。

▲▼摩斯漢堡優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡也在小暑、大暑日祭出「大薯買1送1」。（圖／業者提供）

而摩斯漢堡也在小暑、大暑日祭出「大薯買1送1」，7/6、7/7、7/21、7/22這4天，上午10點半後即用45元吃2份大薯；另即日起至8/31，下午14點後也推出午茶時間享「A+B任選69元」組合。

▲▼摩斯漢堡優惠。（圖／業者提供）

▲即日起至8/31也推出「A+B任選69元」組合。（圖／業者提供）

速食業者麥當勞也推出歡樂送限定的「深夜食堂」，即日起至9/14，每日23時至3時可以訂3款專屬套餐，主打10塊雞塊配大薯、飲料，加上1份韓風炸雞腿，夜貓價188元，若加麥脆雞腿或6塊雞塊為178元，優惠等同於10塊雞塊餐，除了升級薯條，再加19元還能多1份麥脆雞腿或6塊雞塊。

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