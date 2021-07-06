快訊／本土增27例「又創警戒以來新低」　另增17死

記者洪巧藍／台北報導

國內本土疫情稍有趨緩，中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增27例本土病例，其中有17例死亡。根據指揮中心公布數字，從5月11日本土社區疫情開始，國內累積超過1.3萬例本土病例，有超過600例死亡，近期疫情趨勢向下。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／翻攝畫面）

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指揮中心表示，今日新增之27例本土病例(其中15例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為17例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於今(2021)年6月10日至7月5日。個案分布以臺北市14例最多，其次為新北市11例、屏東縣及彰化縣各1例；其中17例為已知感染源、10例調查中，相關疫情調查持續進行中。

▲0706確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增17例死亡個案，為14位男性、3位女性，發病日介於5月16日至7月2日，確診日介於5月19日至7月5日，死亡日介於6月28日至7月5日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月4日累計公布13,831位確診個案中，已有11,180人解除隔離，解隔離人數達確診人數80.8%。

指揮中心表示，今日新增境外移入個案中，案15180為本國籍10多歲男性，7月4日自美國入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時並無症狀，於機場採檢後至防疫旅館檢疫，7月5日出現嗅味覺異常等症狀，於今日確診，相關接觸者匡列中。案15185為本國籍30多歲男性，6月30日自印尼入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫並進行採檢，當日採檢結果為陰性；7月4日出現發燒、肌肉痠痛、流鼻水等症狀，7月5日由衛生單位採檢送驗，於今日確診，同班機旅客均已入境採檢並入住集中檢疫所。

▲0706死亡個案表。（圖／指揮中心提供）點圖可放大

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。