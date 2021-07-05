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確診數連4天第一！他喊全台灣「陪台北坐牢」：新北贏在1關鍵

▲▼台北市環南市場出現多起新冠肺炎確診案例，指揮中心與台北市政府聯合設立前進指揮所，針對北農批發市場從業人員擴大採檢，北榮團隊至台北第一果菜市場設立篩檢站，執行PCR採檢任務,醫護人員,醫療能量,醫院,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調,熱區,傳播鏈,陰性證明,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市環南市場爆群聚，指揮中心與台北市政府針對北農批發市場從業人員擴大採檢。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

近日全台疫情確診數有下降趨勢，不過台北市連4天確診數超越新北居冠，引起關注，有網友認為，新北市長侯友宜採取「大量篩檢」的態度，但台北市長柯文哲則認為「有症狀再篩」，且侯市長自知不是專業的，便請來專家處理，控制住新北市的疫情，對此，不少網友大讚「侯友宜的策略正確呀！」

原PO在Dcard上發文，請大家不要再說全台陪雙北坐牢，應該正名為全台陪台北坐牢，疫情爆發至今，各縣市首長都很盡力在解決問題，先不論其他縣市的防疫措施，雙北是第一波受害者，也是疫情嚴重地區，防疫條件也較類似，因此拿這兩個縣市做討論。

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原PO指出，經過一個月的努力，新北市的疫情有趨緩的現象，反觀台北還在每日不斷提升，「而兩個地方最大的差異明顯，就是市長政策的問題」，新北採取大量篩檢，台北市則有症狀才篩檢，該決策也導致台北市場爆發群聚，很多確診者沒有立即被發現。

▲▼侯友宜前往安心旅館關懷街友。（圖／新北市府提供）

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

原PO說道，侯友宜知道自己不是防疫專家，因此請來台灣大學公衛學院教授陳秀熙分析新北疫情，「反觀柯文哲，只會打著自己是急診外科醫生的名號，一直開噴中央，最後也讓疫情在台北再次爆發」，希望柯文哲不要再用自己說過的話打臉自己，好好做好防疫。

對此，不少網友大讚，侯友宜做得很好，「有症狀就來篩，原則上沒有問題，但前提是匡列的範圍要夠大、夠準，才能防止無症狀的傳播者，台北就是敗在匡列的不夠準才變成這樣」。就連PTT鄉民也認同侯市長的決策，並大讚陳秀熙超厲害，「侯市長尊重專業」、「代表陳秀熙真的厲害，侯選他對了」、「陳秀熙厲害，侯執行力度夠懂得低調」。

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