HPV疫苗太貴！請男友「幫出一半」遭拒怒提分　原因曝網：妳太白目

▲原PO想打子宮頸疫苗，但錢不夠想請男友幫忙出。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友透露，18歲就發生性行為，擔心會得子宮頸癌，最近打算施打子宮頸癌疫苗，但因為費用昂貴，想請男友幫忙分擔一半的錢，但卻遭到對方拒絕「你第一次又不是跟我，為什麼要我付一半」，讓她氣炸，認為男友的態度很差，不願意對她負責。文章曝光後，卻反被大票網友砲轟「妳太白目」。

女網友在Dcard上發文，疫情關係導致收入驟減，手頭有點緊，但是子宮頸疫苗要價1.6萬元，於是向男友表示，越早發生性行為，得病的機會越高，「那我現在去打疫苗了，你有沒有感覺你應該幫忙付一半呢？」男友立馬拒絕，因為她的第一次不是給她，沒有義務要幫她付錢，「假如第一次是我，疫苗費用我就全出，但就不是呀」。

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▲子宮頸癌與人類乳突病毒感染有關，並一直排名在10大癌症發生與死亡內。（示意圖／Pixabay）

原PO氣噗噗表示，男友態度很差，不想對她負責「一副因為我第一次不是給他，機率高得病是我自找的，以後真的得病了，請我自行負責的感覺」，之前男友得流感臥病不起時，她還請假去照顧對方，「假如這些都要算，錢早超過這疫苗錢了」，她也透露，已經跟男友提出分手了。

對此，網友們認為原PO的問題很大，「為什麼他應該要幫你付一半？你發生性行為是他造成的嗎？叫你媽幫你出我還覺得說得過去」、「他說的對呀，你第一次又不是給他，找前男友要錢都比找他合理」、「立場對調想一下，妳男友真的沒必要為妳以前的行為負責」、「你的邏輯死掉？」

根據美國研究報告，人的一生感染人類乳突病毒（HPV）的機率高達80%，不少人都知道HPV主要是透過性行為傳染，但除了性行為外，也可能透過接觸皮膚傷口、黏膜或體液而感染。醫師表示，若外部生殖器接觸帶有HPV附著的公共設施，包含「公共浴池、溫泉、游泳池」等場域，就有感染風險；另外，調查也發現，超過8成女性未接種HPV疫苗。