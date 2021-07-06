外面的人擠破頭！台積電員工自爆在「做屎缺」：裡面的想爬出來

▲台積電員工的工作模式再度引起討論。（圖／達志影像／美聯社）



記者崔子柔／綜合報導

「護國神山」台積電（TSMC）的年薪、員工福利一直是網路上的討論話題，近日則有一名自稱台積電設備工程師的網友指出，他每天被上司情緒勒索，身體也快吃不消，「外面的人想進來，裡面的人想爬出來」，再度引起熱議。

原PO在Dcard發文表示，他收到錄取通知時就知道是個「屎缺」，但想著「大夜小夜輪班假日值班哪有什麼？勞基法一個月46小時，怎麼可能現在還有不按照勞基法的公司？」而且主管也說4到6周輪值一次大夜，每個月有2個完整假日，「埋頭苦幹就可以提早財富自由，那就先辛苦個幾年吧」。

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但進入公司後，原PO才發現錢真的不好賺，每天承受上司的情緒勒索，「摔東西、破壞東西也是經常有的事情」，還有重複忙不完的爛機等著他處理，事情總是忙不完，「加班這件事情每個月都可以破百」。

▲網友在Dcard發文。（圖／翻攝自Dcard）



「那你說最多只能報46小時剩的呢？當然就只能做公益送公司囉」，原PO指出，因為公司管得嚴，更不可能印得出出勤資料，還有可能因此吃官司，所以大家都為了紅利就默認這些事情，「所以想要減肥來TSMC就對了」，原PO最後說，「只要你能待下去，絕對可以讓你財富自由」，更想起學長在他剛進公司時對他說，「沒有狗的基因的話就待不久」，所以他已經在計畫怎麼當個人。

文章吸引不少網友回應，「進去前的我：有這麼誇張？進去後的我：我以為這篇是我打的」、「沒進去前都以為網路上批評的都是惡意重傷，進去之後才發現原來當初這麼傻」、「看來給你180萬，就會要你有360萬的產值」、「太真實了，我也是登出的，正在找工作哈哈哈哈」、「更恐怖的是因為沒時間高壓高薪的生活型態，娶到為錢而來的另一半，在裡面奴在外面被當ATM，身邊實例」。

▼網友留言。（圖／翻攝自Dcard）

