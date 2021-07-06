離奇！台中婦16樓墜落身首分離「相距50公分」　高大成曝原因

▲法醫高大成。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市西屯區5日凌晨發生一起離奇死亡案，1名60歲婦人疑從16樓住處墜落，遭人發現時已是身首分離，畫面相當驚悚。警方當時在現場發現，婦人身體與頭部僅相距約50公分，法醫高大成表示，若從高處墜樓途中撞上突起異物，頭身會飛得更遠，此案僅分離50公分，應是撞上離地面不高的物品所致；經查，事故地點果然有沾有血跡的不鏽鋼車擋，不過確切死因仍待檢方擇日解剖釐清。

警方調查，5日凌晨1時58分許接獲報案，稱西屯區一棟大樓前的人行道有人死亡，員警到場發現該名婦人頭身分離倒臥地面，已明顯死亡，由於身上沒有證件，至大樓內逐層詢問住戶，最後於16樓找到婦人的丈夫及兒子，家屬稱婦人患有多種慢性病、帕金森氏症，未留有遺書。

▲婦人疑從16樓住處墜落。（圖／民眾提供）

警方查出死者為60歲婦人，住處內無明顯打鬥痕跡，無外力介入，初判婦人是該處墜落；另外，事故現場婦人頭身相離約50公分，附近的不鏽鋼車擋沾有疑似婦人的血跡。

▲事故地點附近有不鏽鋼車擋。（圖／民眾提供）

為何婦人會身首異處？高大成表示，一般而言，從高處墜下不會造成頭部和頸部分離，頂多就是頭破或是肢體殘破，會造成分離一定是墜落途中撞上異物，而且會離得很遠，不過此案頭身僅相距50公分，應是頸部撞上離地面不高的物品。

綜合現場環境來看，事故地點附近確有沾有血跡的車擋，高大成說，只須從車擋上血跡採樣或是蒐集皮屑等檢體進行DNA檢測，即能知道身首異處是如何造成。

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