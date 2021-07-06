4人登山隊回程1男突倒地昏迷死亡　空勤吊掛遺體下山

▲台中登山隊員於守城大山傳出暴斃不幸，空勤總隊出動直升機吊掛遺體。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

60歲黃姓男子參加台中市一行4人登山隊，4日赴南投縣仁愛鄉守城大山攀登時，突然倒地不起且呼吸心跳停止，隊友立刻報案求援；南投縣消防局派出地面搜救隊前往，但黃男已明顯死亡，昨由空勤總隊直升機執行遺體吊掛下山，尚待檢警進一步相驗釐清死因。

▲▼台中登山隊員於守城大山傳出暴斃不幸，空勤總隊出動直升機吊掛遺體。（圖／民眾提供）

南投縣消防局指出，前天下午2時34分接獲該登山隊成員報案，指有隊員倒地昏迷、經施予CPR搶救仍無法恢復呼吸心跳和意識，請求救援；消防局評估狀況緊急，立即向空勤總隊申請直升機支援，並同時派遣名間分隊和仁愛分隊組成4人搜救隊，向山難地點挺進。

無奈該山區隨即起大霧，視線不佳，直升機無法進行吊掛，只能靠搜救隊漏夜徒步趕往，在昨（5）日凌晨2時許終於與該登山隊接觸，可惜黃男已回生乏術；清晨時空勤總隊直升機出發，於7時許順利將遺體吊掛至竹山消防訓練中心。

該登山隊向南投警、消單位表示，他們一行4人乃赴南投攀登「埔里六秀」中的關刀山、守城大山，事發當時已在下山回程的途中，怎料發生憾事；雖然該登山隊所攀爬山域非屬林務局公告防疫期間禁入區域，也未違反群聚人數規定，南投消防局仍呼籲，防疫三級警戒尚未解封，民眾應避免登山活動，以免徒耗防疫和消防救護量能。



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