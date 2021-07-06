花蓮145外籍長照看護剩3人沒接種　疫苗施打率97.9%

▲▼花蓮警方至全縣21間長照養護機構，針對145名外籍看護工，加強宣導鼓勵看護工施打疫苗。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

新冠肺炎疫情持續高峰，國內長照機構頻頻傳出群聚感染個案。截至6月28日全台累計91家長照機構傳出疫情，已有366名確診病例，分別為94名工作人員及272名長照中心住民，另有196名員工曾被隔離。

鑑於近日雙北及基隆長照機構爆發群聚感染，花蓮縣警察局不敢大意，截至6月30日止，已至全縣21間長照養護機構，針對145名外籍看護工（印尼、越南、泰國籍），加強防疫宣導鼓勵看護工施打疫苗。尤其近日具高度傳染力的新冠病毒Delta變異株肆虐南半球澳洲，導致雪梨封城，澳洲總理莫里森已召開緊急防疫會議，將採取強制長照機構員工施打疫苗。花蓮縣防疫措施超前部署，全縣145名外籍看護工，除了3名因過敏或經醫生評估不適合施打外，全部都已接種疫苗，施打率高達97.9%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

長照養護機構的住民多為老年及慢性病的人居多，本身抵抗力偏低，若有失智症者，自理能力低，難以配合防疫，因此照顧住民的看護工維持自身身體健康非常重要，警方籲請養護機構負責人一定要落實遵守中央流行疫情指揮中心6月21日發布的防疫措施：工作生活區域應分艙分流分時使用、不同雇主的移工不得混住同一層、每天對移工健康監測及記錄TOCC、應備有快篩及PCR陽性移工隔離空間。

經歷過疫情高峰的歐美國家統計，長照養護機構容易成為確診熱區，老年人成為新冠疫情下最脆弱的一群，雖然台灣確診數已連續6天降至2位數，疫情呈現趨緩，但傳播性更高的印度變種病毒Delta已進入台灣，花蓮縣警察局局長蔡丁賢呼籲長照養護機構負責人跟工作人員都須共體時艱，一起為花蓮的防疫工作共同努力，才能讓居住在養護中心的長輩安心放心的生活。

►腦公！你不可以賴帳喔

