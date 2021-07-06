鍾南山高級凡爾賽文　陸疫苗研發變慢「因為沒病人了」

▲鍾南山稱，疫苗發展得慢原因是，無法在中國做第三期臨床實驗，「因為沒有病人了。」（圖／翻攝自中新社）

記者任以芳／綜合報導

近日，大陸中國工程院院士鍾南山被問到疫苗研發進度時坦言，「看起來比較慢，非常困難！」接著他強調，疫情防控有效，沒有辦法在中國做第三期臨床實驗，「因為沒有病人了。」

鍾南山3日參加上海科技大學2021屆畢業典禮，首先談到新冠疫苗研發進度。他表示，正在研發的新冠疫苗總計達71個，已有9個生產企業的新冠病毒疫苗批準附條件上市或緊急使用，其中兩個被列入世衛組織緊急使用清單。

鍾南山緊接說，「中國研發疫苗看起來比較慢，非常困難！」正當台下畢業生聽得一頭霧水，不知道困難點是什麼？

▲鍾南山「凡爾賽文」逗樂一票大陸網友。（圖／翻攝 觀察者）

「因為在中國由於防控有效，我們沒有辦法在中國做第三期臨床試驗。為什麽？（因為）我們沒有病人了……沒病人你怎麽做。」這番話也讓畢業典禮全場一片笑聲。

不少網友表示，這是高級版「凡爾賽文」，文體通常先自貶再不經意釋出淡淡的優越感。鍾南山的發言也逗樂一票大陸網友，直呼這是「國家級凡爾賽」、「一張口就是老凡爾賽了」。

據了解，大陸國家衛健委4日發布消息指出，截至7月3日，31省（自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗12億9603.7萬劑次，即將突破13億劑次大關，距離群體免疫更進一步。