汪洋呼籲「團結台灣同胞共推統一」　稱「統戰」為凝聚人心的法寶

▲大陸全國政協主席汪洋。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國政協主席汪洋昨（5）日出席慶祝中國共產黨成立100週年座談會。汪洋表示，人心向背和力量對比是最大的政治，「統一戰線是中國共產黨凝聚人心、匯聚力量的重要法寶。」對於統一戰線未來發揮的作用，汪洋強調，統一戰線的法寶作用更加凸顯，要充分發揮新的社會階層人士積極作用，團結台灣同胞共同推進祖國和平統一進程。

▲汪洋出席各界人士慶祝中共成立百年座談會。（圖／翻攝新華網）

汪洋指出，統一戰線因黨而生、伴黨而行，在革命、建設、改革各個歷史時期，中國共產黨始終把統一戰線擺到重要位置，匯聚了浩浩蕩蕩的磅礡力量，「必須堅持守正創新，深刻把握統一戰線歷史方位，在固根基的前提下推動統戰工作與時俱進；必須充分發揮黨外代表人士作用，厚植統一戰線人才基礎。」

對於大陸各民主黨派在統一戰線扮演的角色，汪洋特別提到中國新型政黨政治制度的發展，他提到，新時代新征程改革發展穩定任務之重前所未有，矛盾風險挑戰之多前所未有，凝心聚力的工作更加繁重，統一戰線的法寶作用更加凸顯，「支持民主黨派加強中國特色社會主義參政黨建設，要以鑄牢中華民族共同體意識為主線做好民族工作，促進各民族交往交流交融，使56個民族像石榴籽一樣緊緊抱在一起。」

至於港澳台及宗教與國家之間的關係，汪洋強調，要貫徹黨的宗教工作基本方針，堅持宗教中國化方向，更好引導宗教與社會主義社會相適應，「要發展壯大愛國愛港、愛國愛澳力量，團結台灣同胞共同推進祖國和平統一進程，全面落實黨的僑務政策，形成共襄復興偉業的生動局面。」

