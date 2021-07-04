台灣東岸「黑潮正在變化」　共軍潛艦須重擬作戰！魚雷可能瞄不準

▲中國094型長征-10號核潛艦，圖為2019年4月23日解放軍海軍成立70周年海上閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

全球氣候變遷不僅影響日常生活，根據香港《南華早報》報導，流經台灣東岸的世界第二大洋流「黑潮」因海水溫度上升受到影響，水文變化可能阻礙中國入侵的企圖，但同時也提供了新的進攻機會，中國解放軍已經得到警告，若打算入侵台灣，將不得不重新調整潛艦作戰計畫。

致力於軍事分析的社交媒體帳號「南海海潮」（South China Sea Wave）近日發布報告稱，沖繩島附近海底火山活動加劇，導致台灣東海岸水溫上升，進而對黑潮洋流產生影響，這些變化可能有助於潛艦的進攻行動，但一旦受到攻擊將更難逃脫，因為返航回中國必須逆流而行。此外，渦流與逆流會影響在水下發射魚雷的路徑，如果不能有效調整，魚雷可能無法擊中目標。

▲中國解放軍海軍多年來將台灣東海岸的洋流如何影響潛艦行動納入重要研究。（圖／達志影像／美聯社）

新加坡南洋理工大學「拉惹勒南國際關係學院」研究員許瑞麟（Collin Koh）表示，中國解放軍花了10多年時間研究台灣東岸黑潮對潛艦行動的影響，中國海軍期待潛艦能在突發事件中對美國等台灣盟友實施反干預作戰，「當然，這些潛艦在封鎖台灣方面發揮重要作用，切斷外部支援、貿易與商業往來，目的在於慢慢扼殺台灣，迫使政府屈服。」

台灣海軍前艦長、軍事專家呂禮詩表示，如果台灣發生衝突事件，東海岸將是關鍵戰場，國軍蘇澳基地駐紮著包含反潛諾克斯級（Knox-class）護衛艦在內的第168艦隊，每年都會進行訓練演習，然而，解放軍也在台灣東海岸附近水域進行潛艦演習，水域平均深度超過1000公尺，因為水夠深，解放軍陸戰隊唯一可以動用巨型潛艦的地方就是東海岸。

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