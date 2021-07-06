他怒批綠營護航林昶佐：1450出征了整個環南市場！

▲林昶佐遭環南市場自治會長怒嗆。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

衛福部長陳時中7月2日率隊與台北市長柯文哲視察環並說明環南市場防疫情況，與會立委林昶佐卻遭環南市場自治會長林勝東及攤商連番嗆聲。對此，台北市議員羅智強表示，為了護衛林昶佐這個側翼打手，1450不只把會長比喻成狗，還出征了整個環南市場。

羅智強表示，國家機器真威風，誰敢讓民進黨不開心，國家機器就出征他，環南市場自治會長嗆林昶佐，他在第一天就已經預言，民進黨會出征會長。

羅智強諷刺，「民進黨果然沒讓我失望，就出征給大家看，為了護衛林昶佐這個側翼打手，1450不只把會長比喻成狗，還出征了整個環南市場。」

他抨擊，民進黨說「環南市場休市三天太少了，應該是七天」，但防疫不是「中央決策、地方執行」嗎？之前金門縣要在機場普篩，陳時中強勢禁止，現在卻把「休市三天」的決策推給台北市。

他也嗆，還有屏東的東港華僑市場只休市兩天，台南的佳里第一黃昏市場休市三天，民進黨要不要也去出征一下黃偉哲、潘孟安？

羅智強指出，休市是針對場所消毒，跟「隔離」是針對人，兩者的出發點不一樣，如果為了「休市」幾天要出征環南市場，那搞出3+11和諾富特的范雲和鄭文燦，民進黨怎麼不出征？「只能說國家機器好大，誰敢批評朝廷，就出征你」。