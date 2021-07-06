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LIVE／環南市場今復市！　黃珊珊、王必勝視察防疫作為

▲▼北市環南市場PCR篩檢41人陽性 今起大清消 臨時請出攤商消毒 攤商不滿抗議 副市長黃珊珊到場關切。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市副市長黃珊珊6日上午赴環南市場視察開市防疫作為，預計王必勝也會一同到場。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

環南市場爆發多人確診，因此自2日上午7時30分緊急封閉市場進行全場清潔、消毒，並強制休市至7月5日，於6日恢復營業；面對環南市場恢復營業首日，台北市副市長黃珊珊6日上午約8時30分左右抵達環南市場，與前進指揮所指揮官王必勝一同視察開市防疫作為，《ETtoday新聞雲》全程直播。

台北市長柯文哲2日宣布，環南市場當天有41人PCR陽性，北市府立即決定休市3天至7月5日，並調動警力，引導市場改為只出不進；被篩出陽性的確診者，也分別送往加強型防疫旅館或專責醫院。

關於環南市場最新確診數，指揮中心指揮官陳時中5日提及，從2日累計至5日共43人確診，接觸者匡列284人，已居家隔離人數為259人，預定8日進行環南市場全員第二次PCR篩檢，預估檢驗2800人。

環南市場歷經3天休市後，預計6日上午復市。王必勝日前透露，針對環南市場復市進場管理，必須持PCR陰性證明才能入場，且要採類似分艙分流管理，不同樓層與區域要有不同動線，且流動人力侷限區域，不能整場亂跑；且市場也必須進行人流管控和降載，以及攤商戴口罩與面罩，進行雙層防護。

面對環南市場恢復營業首日，台北市副市長黃珊珊預計於6日上午8時30分左右到達現場，預計會與王必勝一同視察開市防疫作為。

▼北市環南市場PCR篩檢多人陽性，2日起大清消，並強制休市3天至7月6日。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼北市環南市場PCR篩檢41人陽性 今起大清消 臨時請出攤商消毒 攤商不滿抗議 副市長黃珊珊到場關切。（圖／記者屠惠剛攝）

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