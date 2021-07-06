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新冠重症者急救當下只有三分之一存活機會　醫列6點揭高死亡率

記者黃翊婷／綜合報導

關於新冠肺炎疫情，胸腔重症科醫師蘇一峰6日在臉書PO文表示，新冠肺炎重症患者的死亡率很高，而且經過研究證明，是因為病情造成的高死亡率，染疫病人一旦心跳停止，接受急救的當下只有三分之一的人有機會被救回來。

▲▼急診室,護理師,醫護人員,醫療能量,醫院,醫事人員,疫情,防疫,新冠肺炎,武漢肺炎,口罩,防護衣,隔離衣,醫用氧氣鋼瓶，防疫物資，醫用氣體，列管藥品,血氧，急重症。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣新冠肺炎致死率達4.2％，高於全球的2.17%，曾掀起各界熱議。（圖／記者李毓康攝）

蘇一峰在PO文中列出6點，表明新冠肺炎重症患者的高死亡率是因為病情造成，詳細分別如下：

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1、COVID-19的住院病人一旦心跳停止，接受急救的當下只有三分之一的人有機會救回來（32.9％）。
2、而接受急救的人，九成都會無法活過一個月（30天）。
3、只有6.3％的人可以活超過30天不是神經缺損狀態植物人。
4、而活超過30天之後的病人，大部分可能在30天之後亡。
5、研究也發現COVID-19的急救死亡風險，是非COVID-19病人的2.34倍。
6、臨床上醫療人員幫COVID-19的心跳停止病人CPR急救，必須冒很大的被感染風險，研究則發現這些病人的死亡率非常高，只有6.3％能活過一個月且不是神經缺損狀態。

蘇一峰認為，醫療人員、家屬或許可以不顧一切將患者救回，但患者有可能無法恢復生活自理，「這樣不只沒有意義，也大量耗費醫療資源增加家庭長照負擔。」

蘇一峰：新冠重症患者的死亡率很高。（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰）

▲蘇一峰臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰）

不過，這篇文章也引起網友不同意見討論，有一派人認為，許多疾病如果及早篩檢治療，其實很多人都有機會可以救回來；但一名病患家屬留言感嘆，如果救回來卻一輩子失去生活自理能力，患者可能也不一定願意，「這對將來需要照顧他的家人也是無盡的折磨和心痛，我就是這樣的照顧者。」

而對於「台灣確診者致死率達4.2％，高於全球的2.17%」一事，指揮中心發言人莊人祥先前曾說明，我國致死率偏高原因，主要是60歲以上死亡率占9成，目前在重症照護及藥物治療方面，也希望對於可能發生併發症個案，有助於降低死亡率。

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