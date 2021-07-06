　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張顯耀爆偷打疫苗後神隱10天　臉書再發文還是沒道歉

▲▼高雄殯儀館，張顯耀媒體聯訪。（圖／記者張榮恩攝）

▲張顯耀涉特權打疫苗後神隱刪文。（資料圖／記者張榮恩攝）

記者崔子柔／綜合報導

國民黨前立委張顯耀上（6）月25日發文稱「不要撿日本國人不要的AZ」，結果被爆料早已插隊打疫苗，吸引大批網友到他的文章下留言謾罵，張顯耀隨後刪文神隱，昨（5日）晚才再度發文，但仍未針對疫苗一事道歉。

張顯耀先前發文稱「台灣人不是疫苗乞丐」、「日本若真心捐贈，請捐贈BNT或是莫德納，台灣不要撿日本國人不要的AZ」，結果當天晚上就被爆料他插隊到義大醫院燕巢總院施打AZ，高雄衛生局調查後開罰。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／張顯耀）

▲張顯耀神隱10天後再發文。（圖／翻攝自Facebook／張顯耀）

張顯耀被爆料後拒絕回應媒體，該則臉書文章也在被大量網友出征後刪除，但至今遲遲未針對此事道歉，昨日他的臉書終於PO出新文章，內容說道心疼許多店家拉下鐵門、出租店面，隻字未提到疫苗。

貼文湧入許多網友留言指出，「看來AZ還算安全，張顯耀還活蹦亂跳的」、「顯耀，先別管這個了，不如來說說打完AZ的感想吧」、「AZ到底好不好你也給個心得報告吧」、「像你這樣嫌AZ又偷打AZ的政客，真的不要再嘴了」、「你出現了喔！真是令人擔心耶！」、「張大哥，看到你回來發文真是太好了！記得要去預約第二劑疫苗喔」。

▼多數網友仍針對疫苗一事攻擊。（圖／翻攝自Facebook／張顯耀）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／張顯耀）

ET快訊
「很多人相信有機會清零了」　醫曝台灣人大絕：R值又降1/2
快訊／環南市場復業首日　陳時中突現身視察
快訊／台股站上萬八！　指數漲逾70點至18008
他拿10萬紓困想「閉眼all in」當航海王！　網狂砲賭博當
女星罕見露臀「大尺度解封照」流出　15萬人暴動
LIVE／環南市場今復市！　黃珊珊、王必勝視察防疫作為
王浩宇送修電腦「開機跳出數百張男內褲照」　檢修員尷尬回1句話

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／環南市場復業首日　陳時中突現身視察

身價驚人！李坤儀外公竟是「汽車業大亨」　坐擁2豪宅大直置產

北市疫苗接種突「取消電話預約」　議員憂僅網路預約恐影響施打順序

民間發起罷免林昶佐　環南市場自治會長反對：要給他機會

LIVE／環南市場今復市！　黃珊珊、王必勝視察防疫作為

李登輝香火延續！李坤儀懷第三胎　性別曝光有意從母姓

都叫許淑華！網出征認錯人　最強政治人物「一次3人撞名」

倒蘇聲浪起！傳陳建仁將組「防疫2.0內閣」　還有一黑馬呼聲高

712拚解封　各行業管制鬆綁「本周對外宣布」

張顯耀爆偷打疫苗後神隱10天　臉書再發文還是沒道歉

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

怕被檢舉！外送員蹲地找掩護吃飯 心酸：被當病毒看待...照片惹共鳴

鼠薯苦練林志穎舞曲神似「閃電五連鞭」　本尊看完：有進步空間XD

林可彤曝生產影片哭超慘！　淒厲狂吼...3歲兒全程在旁看傻了

聯結車出鳳鼻隧道煞不住！玩命抓角度闖紅燈險撞前車...

國道小客車打方向燈想向右切入 疑被喇叭「嚇到轉2圈」再校正回歸

快訊／環南市場復業首日　陳時中突現身視察

身價驚人！李坤儀外公竟是「汽車業大亨」　坐擁2豪宅大直置產

北市疫苗接種突「取消電話預約」　議員憂僅網路預約恐影響施打順序

民間發起罷免林昶佐　環南市場自治會長反對：要給他機會

LIVE／環南市場今復市！　黃珊珊、王必勝視察防疫作為

李登輝香火延續！李坤儀懷第三胎　性別曝光有意從母姓

都叫許淑華！網出征認錯人　最強政治人物「一次3人撞名」

倒蘇聲浪起！傳陳建仁將組「防疫2.0內閣」　還有一黑馬呼聲高

712拚解封　各行業管制鬆綁「本周對外宣布」

張顯耀爆偷打疫苗後神隱10天　臉書再發文還是沒道歉

溫網／將滿40歲費德勒18度闖8強　公開年代最老8強選手

管中閔自曝「防疫開會裝」：以後會懷念　網狂讚超爺們！

宋智孝新劇「魔女」造型一連串曝光！紅髮、華服、煙燻妝美到逆天

疫苗股漲跌互見！聯亞藥早盤跌逾7％　高端漲逾1％

LIVE／唐鳳揭「疫苗登記預約」流程！指揮中心最新說明

福斯Golf試駕：熟悉卻陌生的經典鋼砲，上車前請詳閱使用說明書

快訊／台股站上萬八！　指數漲近百點至18008

快訊／環南市場復業首日　陳時中突現身視察

LIVE／「圓仔」8歲生日重點搶先看　邀您進直播間「刷一排祝福」

Eason和KID高中撞鬼！曝半夜迷路目睹「詭異古裝老人」結局超驚悚

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

政治熱門新聞

即／自治會長林勝東強硬回擊王定宇許淑華

李坤儀懷第三胎性別曝光！有意從母姓

快訊／712解封？　侯友宜要新北市民先做2件事

中央烏龍？北市聯繫不上他　竟早住在檢疫所

快訊／規劃712適度解封！蘇貞昌下令指揮中心籌備：訂出管制原則

獨／712餐飲業解封2措施5原則曝！

小英「維穩」洩防疫隊形變換　陳建仁最「中性」接棒機率高

黃偉哲怒轟柯文哲：全國民眾都在忍雙北

林靜儀批柯文哲：你就繼續怪別人　全班陪你寫作業

她們都叫許淑華　最強一次3人撞名

712微解封？　各縣市長不樂觀

嗆爆林昶佐！環南自治會長：不會去罷免

712拚解封　各行業管制鬆綁「本周對外宣布」

快訊／新北＋5足跡曝！　淡水這間7-11店員確診「上週連上2天班」

更多熱門

相關新聞

空軍士官打AZ不適　裝葉克膜搶救

空軍士官打AZ不適　裝葉克膜搶救

台東空軍志航基地一名地勤士官長6月16日接種AZ疫苗，不料6月27日出現身體無力、血壓升高等不適症狀，被緊急送台東馬偕醫院治療，經醫生評估裝上葉克膜搶救，情況回穩後目前仍在加護病房住院觀察。對此軍方證實，確實有官兵送醫治療，不過身體不適的原因仍在調查，是否與疫苗有關也待釐清。

昨18.4萬人打疫苗創新高「涵蓋率逼近1成」

昨18.4萬人打疫苗創新高「涵蓋率逼近1成」

父接種AZ身亡兒嘆法醫不說真話　指揮中心回應

父接種AZ身亡兒嘆法醫不說真話　指揮中心回應

65歲以上族群接種2劑AZ疫苗可預防94%死亡

65歲以上族群接種2劑AZ疫苗可預防94%死亡

東歐2國接種率低　3.5萬AZ疫苗放到過期　

東歐2國接種率低　3.5萬AZ疫苗放到過期　

關鍵字：

AZ疫苗張顯耀

讀者迴響

熱門新聞

印度神童又預言！再爆「最糟2時間點」

林勝東嗆聲被認證？網貼「林昶佐記者會前」2照片秒懂

即／自治會長林勝東強硬回擊王定宇許淑華

印度神童預言又成真！英美、日本全出事了

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

基隆男臥床5年確診亡　母、弟血清抗體檢驗追感染源

164萬劑AZ快來了！青壯年接種機會增

終於要鬆綁管制了　揭疫情降級3關鍵

用力擦屁！她「草莓奶昔瀑布」狂瀉…醫搖頭嘆：整塊挖掉

小吃店遭棄單20碗麵倒光！網一招完美復仇

楊丞琳深夜突拋6字震撼彈　10分鐘影片首公開

台灣買BNT　上海復星唯一洽購方

阿祖的育嬰智慧！只要「一根線」就可爽躺涼椅

2縣市大雨！熱帶低壓擦邊過　午後防雷雨彈

即／台中女墜樓「頭身分離慘死」！

更多

最夯影音

更多
畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？
左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面