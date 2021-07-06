張顯耀爆偷打疫苗後神隱10天　臉書再發文還是沒道歉

▲張顯耀涉特權打疫苗後神隱刪文。（資料圖／記者張榮恩攝）



記者崔子柔／綜合報導

國民黨前立委張顯耀上（6）月25日發文稱「不要撿日本國人不要的AZ」，結果被爆料早已插隊打疫苗，吸引大批網友到他的文章下留言謾罵，張顯耀隨後刪文神隱，昨（5日）晚才再度發文，但仍未針對疫苗一事道歉。

張顯耀先前發文稱「台灣人不是疫苗乞丐」、「日本若真心捐贈，請捐贈BNT或是莫德納，台灣不要撿日本國人不要的AZ」，結果當天晚上就被爆料他插隊到義大醫院燕巢總院施打AZ，高雄衛生局調查後開罰。

▲張顯耀神隱10天後再發文。（圖／翻攝自Facebook／張顯耀）



張顯耀被爆料後拒絕回應媒體，該則臉書文章也在被大量網友出征後刪除，但至今遲遲未針對此事道歉，昨日他的臉書終於PO出新文章，內容說道心疼許多店家拉下鐵門、出租店面，隻字未提到疫苗。

貼文湧入許多網友留言指出，「看來AZ還算安全，張顯耀還活蹦亂跳的」、「顯耀，先別管這個了，不如來說說打完AZ的感想吧」、「AZ到底好不好你也給個心得報告吧」、「像你這樣嫌AZ又偷打AZ的政客，真的不要再嘴了」、「你出現了喔！真是令人擔心耶！」、「張大哥，看到你回來發文真是太好了！記得要去預約第二劑疫苗喔」。

▼多數網友仍針對疫苗一事攻擊。（圖／翻攝自Facebook／張顯耀）

