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父接種AZ10天後亡！兒嘆法醫不敢說真話　周志浩：公正性不容質疑

▲▼為提升運輸業從業人員執業安全，北北基桃計程車司機、貨運司機、平台外送員等自2日起可接種疫苗,莫德納疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,打疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,小黃司機,接種率,防疫,疫情,交通運輸產業人員,快遞員,宅配員。（圖／記者李毓康攝）

▲高雄日前傳出有長輩打AZ疫苗10天後身亡。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡玟君／台北報導

高雄日前一名69歲有洗腎病史的陳姓男子，接種AZ疫苗後第4天感到身體不適送醫，第10天身亡，家屬質疑死因與疫苗有關但拒絕解剖，認為解剖後醫師恐也不敢說真話，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩今（3日）表示，解剖都是在檢察官指揮下由法醫進行解剖，公正性不容質疑。

陳姓男子的家屬向媒體投訴，父親約洗腎3年，6月17日接種AZ疫苗後出現疲倦，第四天出現發燒，第五天就因休克送醫，醫師表示有感染、器官衰竭，搶救後仍回天乏術，於6月27日病逝。而家屬拿到的診斷診明，上頭列出6點病因，依序是急性心肌梗塞、敗血性休克、急性呼吸衰竭、腸胃道出血、末期腎臟病，最後則是「疑似預防接種受害個案」。

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▲▼中央流行疫情指揮中心0703記者會。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心。（圖／指揮中心提供）

家屬認為，父親因接種疫苗後產生不適，死因恐與疫苗有關，經建議後有填寫預防接種受害救濟申請書，不過家屬質疑，釐清死因必須解剖，不知要等多久，且病因中只載名「疑似預防接種受害」，若真是因施打AZ疫苗身亡，也沒有醫師敢寫真話。

周志浩對此回應，解剖都是在檢察官指揮下由法醫進行解剖，是刑事體系進行的，公正性不容質疑，也沒人可以介入法醫跟檢察官的判斷。

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