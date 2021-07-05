彰化男不戴口罩還嗆聲...打110控：有員警騷擾我　代價1萬2千元

▲洪姓男子沒戴口罩蹲超商門口扒便當，不理員警勸導。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

全台進入三級警戒，外出時必須戴口罩，彰化1名洪男(20多歲)開著租來的車行經二林鎮時，不僅逆向停車、未戴口罩蹲在超商前吃便當，警方前往勸導，他反而對員警大聲咆哮，過程中還撥打110控訴「有員警騷擾」，作勢揮拳要攻擊，被彰化地院依違反社會秩序維護法處12,000元罰緩。

判決書指出，在中央流行疫情指揮中心宣布三級警戒後，「外出時全程戴口罩」、「在營業及公共場所落實戴口罩」即為法定公告應遵守之防疫措施，違法需依違反傳染病防治法第37條開罰3,000元以上15,000元以下之罰鍰。

洪男5月25日凌晨約12點24分行經彰化縣二林鎮斗苑路、大成路口的7-11超商前逆向停車，且下車後未戴口罩，就蹲在超商騎樓下吃便當，被員警看到，上前勸阻，要他戴起口罩，並問他的姓名及身分證字號。

洪男抗拒攔查還對員警大聲咆哮說車子是租來的，繼續在超商前走來走去吃便當，過程中數次撥打110控訴有員警對其騷擾，並二次走回自己車上表示要開走，被員警制止說「沒有說出姓名，不能走」。

法官認為洪男在7-11外咆哮行為、撥打110行為，以及回到警局前作勢攻擊員警行為，同屬一行為，論以一次處罰。並審酌被告言行惡劣，其暴行只是剛巧沒有打中警方，否則就是移送刑法偵辦，被告的行為確實甚為可惡，以及被告於製作筆錄時已經坦承有錯，此部分態度尚可等一切情狀，因此依違反社會秩序維護法開罰一萬二千元罰鍰，可上訴。

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