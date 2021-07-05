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海王星大逆行來了！ 將持續159天　「4星座」成重災區要小心

▲女性,單身,傷心,沉思,思考,憂鬱。（圖／unsplash）

▲海王星會將雙魚座逆行159天。（示意圖／unsplash）

實習記者高琳景／綜合報導

海王星逆行來了！星座專家艾菲爾老師在臉書發文表示，6/25至12/1止，掌管我們靈感、欺騙和混亂的海王星會在雙魚座逆行159天，而這次逆行的力量，其實在五月中就已開始醖釀，可能會發現心中有牽掛著的人事物無法將它放下，也會開始思考付出是否值得。

艾菲爾在臉書粉專「塔羅牌老師艾菲爾」發文表示，在逆行期間首當其衝的星座有「雙魚、雙子、射手、處女」。並提醒，身旁若有以上4個星座，記得多給予他們安慰和關懷！

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雙魚座

海王星既守護著你也迷惑著你，如果在這段期間特別有感，或許你總是特別能感受他人的情緒、有許多的夢想與創意要去發揮、對於任何人事物有著滿溢的同情心、自詡為救世主的浪漫情懷、過度的揣測他人充滿疑心。

這次在逆行的能量之下，將會引領你正面迎擊過去那些被你美化的現實，撥開遮蔽你雙眼的迷霧，學習以入世並且更加接地氣的方式，一步一腳印的實現所有你想要的，也許不會馬上就能一氣呵成，但你已經走在築夢踏實的路上。

▲正妹（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲雙魚座的你（妳），要學會認清現實，以一步一腳印的實現所有你（妳）想要的。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

雙子座

海王星在雙子座的官祿宮停留，這個宮位也代表著母親。你的成長過程中，母親是扮演著怎樣的角色呢？如果在你心中對母親有情緒、有埋怨、有感激，透過這次逆行的能量，你有可能理解到並不是每個人與生俱來，是為了當誰的母親，放下你心中對母親的期待，也別讓過去的母親影響著你，無論過往如何只要當你心存感激 ，或是主動給出一個擁抱，你們的關係有可能就此改變。

射手座

海王星來到射手座的家庭宮，這個宮位揭示出你和父親的關係。這次的逆行的期間，主動的向父親表達些什麼吧！無論是你心中感激的養育之情、抱怨他在你成長期間的疏於照顧、對你事事都要插手過問的過度掌控，透過你心中的感情與想法，你和父親之間的關係無論是好是壞，說完之後在心中與父親和解，也等於是和你內心的某一個部分和解，讓你們的關係往更好的方向發展。

▲星座 愛情。（圖／Pexels）

▲處女座這段期間，和另一半之間的關係，可能會發現其實不是想像中的樣子。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

處女座

海王星在逆行時期影響著處女座的伴侶宮，這段期間，和另一半的關係，你可能會發現不是你想像中的樣子。相處的時間久了，在生活習慣、價值觀可能都有出入，就連宅在家的邋遢模樣也是讓你感到幻滅的因素，先別一直想著怎麼都跟當初不ㄧ樣，其實是一開始你就有著期待。

這次逆行是要讓你知道，別把自己過多的期待投射到伴侶身上，你只會招致更大的失望，試著降低你的期待，別去過多的要求對方，這也是一種表達愛的方式，同樣的，當你這樣做的時候，愛也會回報到你身上。

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