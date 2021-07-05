居家防疫最怕收到「2張單」！她崩潰釣出整樓受災戶：剛收到腿軟中

▲李怡貞律師。（圖／翻攝自Facebook／翻攝自李怡貞臉書）



實習記者周依儒／綜合報導

三級警戒後，學生在家視訊上課、家長居家上班，民眾宅在家的時間變長。美女律師李怡貞就發文大嘆，居家防疫期間最怕收到的兩張單，除了網購暴增的信用卡帳單外，還有一個不敢拆的就是電費單了。網友一看紛喊+1，直呼超貼切，「剛剛繳了電費...腿軟中！」

李怡貞先前曾發文表示，「居家防疫一個月，看到信用卡帳單也抖一下，然後繼續核對明細，對完以後又抖一下的舉手！」當時就就不少網友回覆，「90%都是Foodpanda，嚇死人的總金額」、「還有團購也很可怕，+1+1的喊」、「比防疫升級前花的還多」、「防疫層級越高，帳單數字越恐怖」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今（5）日李怡貞又發文感嘆，「居家防疫期間，除了信用卡帳單之外，讓你害怕到不敢開拆打就是...電費單了！跪求取笑七月份夏季電費計算...」此貼文一出後又引發許多網友同感，「比拆子宮頸抹片檢查的報告還剉」、「這幾個月刷卡、電費、水費都比之前多很多」、「只好用轉帳扣繳眼不見為淨」、「目前帳單是停課前，下一期才會算到停課期間+暑假...很害怕」、「今天收到差點吐血」。

▲李怡貞怕這個月的電費單大超支。（圖／翻攝自李怡貞臉書）



不過也有不少網友分享使用變頻冷氣真的會節省很多，「平常24小時開，夏天最多兩個月3000」、「開24小時不到2000」、「有節能真的有差」、「電費跟信用卡比起來真的還好」。