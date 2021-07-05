　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

居家防疫最怕收到「2張單」！她崩潰釣出整樓受災戶：剛收到腿軟中

▲日月潭一堆人 李怡貞轟：一起淪陷。（圖／翻攝自Facebook／李怡貞、爆廢公社）

▲李怡貞律師。（圖／翻攝自Facebook／翻攝自李怡貞臉書）

實習記者周依儒／綜合報導

三級警戒後，學生在家視訊上課、家長居家上班，民眾宅在家的時間變長。美女律師李怡貞就發文大嘆，居家防疫期間最怕收到的兩張單，除了網購暴增的信用卡帳單外，還有一個不敢拆的就是電費單了。網友一看紛喊+1，直呼超貼切，「剛剛繳了電費...腿軟中！」

 李怡貞先前曾發文表示，「居家防疫一個月，看到信用卡帳單也抖一下，然後繼續核對明細，對完以後又抖一下的舉手！」當時就就不少網友回覆，「90%都是Foodpanda，嚇死人的總金額」、「還有團購也很可怕，+1+1的喊」、「比防疫升級前花的還多」、「防疫層級越高，帳單數字越恐怖」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今（5）日李怡貞又發文感嘆，「居家防疫期間，除了信用卡帳單之外，讓你害怕到不敢開拆打就是...電費單了！跪求取笑七月份夏季電費計算...」此貼文一出後又引發許多網友同感，「比拆子宮頸抹片檢查的報告還剉」、「這幾個月刷卡、電費、水費都比之前多很多」、「只好用轉帳扣繳眼不見為淨」、「目前帳單是停課前，下一期才會算到停課期間+暑假...很害怕」、「今天收到差點吐血」。

▲李怡貞看到帳單傻眼了。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

▲李怡貞怕這個月的電費單大超支。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

不過也有不少網友分享使用變頻冷氣真的會節省很多，「平常24小時開，夏天最多兩個月3000」、「開24小時不到2000」、「有節能真的有差」、「電費跟信用卡比起來真的還好」。

ET快訊
「清零不是天方夜譚！」　他分析數據酸：唯獨1縣市非常可惜
快訊／凱特王妃隔離中　曾與確診者接觸
上海人虧台灣要加油　台大醫曝「陸超嚴格1手段」：這樣搞0境外
他拍數十女「全裸辣照」曝光！　年紀最小才15歲
屏東Delta+1足跡曝　同車20人PCR採檢
快訊／新北首例打莫德納疫苗死亡！　64歲男接種2天後過世
他冒Delta兩症狀還躲起來！　屏東檢疫男流鼻水落網
快訊／打完AZ後不適！台東志航基地地勤送加護病房　裝葉克膜搶
黃偉哲開轟柯文哲！「全國民眾都在忍雙北」：疫苗也給你們打到滿
陳其邁曝「微解封措施」！　還要注意雙北、屏東2關鍵

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他怒「雙北夠了沒」！網友因這張照吵翻：先檢討各地好市多啦

台北今+15「終於下降了」　鄉民狂謝1人：還好你出手

確診數連4天第一！他喊全台灣「陪台北坐牢」：新北贏在1關鍵

快訊／關在家用電量飆高　經濟部同意研議取消「夏季電費」

烟花颱風「可能突襲生成」　今晚快閃掃南方海面！降雨熱區曝

疫情結束想做這件事！妹子竟大推「被關起來」：還能突破自我

打AZ要暫緩捐血14天！醫解釋「關鍵原因」：莫德納不受限

台北防疫慘！財經網美酸「不如侯友宜」　台大醫爆：我們怕柯P回來

陳思宇發文罵許淑華造謠！　結果被鄉民抓包「照片P錯人」

快訊／打完AZ後不適！台東志航基地地勤送加護病房　裝葉克膜搶救中

有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手

臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

王嘉爾剩一根柱子也要《KICK BACK》　「你唔好kick啦」比Lucas還愛跳XD

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

守前線抗疫！每周「忍痛篩檢捅鼻」　護理師吐心聲：拜託疫情快結束...

鼠薯苦練林志穎舞曲神似「閃電五連鞭」　本尊看完：有進步空間XD

「烟花」颱風恐生成！曝模擬路徑　低壓移入變天、午後雷雨擴大

烟花颱風「可能突襲生成」　今晚快閃掃南方海面！降雨熱區曝

疫情結束想做這件事！妹子竟大推「被關起來」：還能突破自我

打AZ要暫緩捐血14天！醫解釋「關鍵原因」：莫德納不受限

台北防疫慘！財經網美酸「不如侯友宜」　台大醫爆：我們怕柯P回來

陳思宇發文罵許淑華造謠！　結果被鄉民抓包「照片P錯人」

快訊／打完AZ後不適！台東志航基地地勤送加護病房　裝葉克膜搶救中

善耕365／做公益不必等長大　這5招灌輸孩子慈善觀念！

疫情相挺我們一起！助餐助菜為醫護打氣　頂新和德率先響應

陳其邁曝微解封2關鍵！雙北屏東做到這件事　7月中先開放室外公共空間

上海人虧台灣要加油！台大醫曝「大陸超嚴格1手段」：這樣搞0境外

Delta大魔王蔓延百國！防堵奇招一次看：日本狂篩PCR、3國重祭限制

元大期貨發1萬防疫津貼給員工　疫情間更打造全新數位金融服務

疫期宅在家「發現最愛」　單親媽謝慧謹：牠和我寸步不離

衝破「房價天花板」！六都5月最貴社區曝光　周董家身價不敗

奴才獨吞3顆包子！　拉拉母女秒擺「同款債主臉」狠瞪：快交出來

半夜醒來小貓消失了！　回頭見嬰兒床「毛手勾孩」入睡身影萌翻

邦威確定代表墨西哥打東奧！富邦悍將給予祝福

宋慧喬半躺、扶額「霸總」氣場狂洩　冷豔風造型太帥網瘋喊：宋老闆

老婆懷雙胞胎女兒、陳凱倫開心泛淚　擔心11月預產期還在球季

現代Santa Fe渦輪油電第4季交車　Kona EV、Ioniq 5導入時間曝光

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

生活熱門新聞

快訊／今新增28例本土！屏東再爆1病例

烟花最快下午成颱！風雨時程出爐

台北足跡一次看！網酸爆...柯P深夜解答

大陸現況曝！他見「台灣還在管制」狂搖頭

雨彈來了！北部4縣市大雨特報

「阿北即使初四！台北也不會有事」　醫曝因4字

7／12降級「不以縣市為單位」！陳時中再透露：會做熱區劃分

新光三越A11員工確診　5日休館

北市市場狂爆確診「中央數據卻下降」！陳時中曝原因

今增例本土　各縣市分佈曝光

「佳玲可能已嫁人」　前台大醫曝真正解封關鍵

準烟花狂飆「一成颱就會發警報」

台北今+15終於下降　網謝1人：還好你出手

表定900只來60人　醫師嘆：台灣人被寵壞

更多熱門

相關新聞

陳其邁曝微解封原則！先以開放室外公共空間為主

陳其邁曝微解封原則！先以開放室外公共空間為主

7月12日降級、微解封或是繼續維持三級警戒，是全民關注的焦點之一，高雄市長陳其邁今表示，參酌其他國家的經驗，鬆綁還以室外公共空間為主，戶外沒有群聚的地方可作優先考量，但仍須保持社交距離及戴口罩。

基隆72至74歲長輩接種莫德納　施打率創新高

基隆72至74歲長輩接種莫德納　施打率創新高

何時微解封？盧秀燕：不會「逆時鐘」

何時微解封？盧秀燕：不會「逆時鐘」

被蔡壁如用「封城說」打臉　柯文哲：不清零無法解除管制

被蔡壁如用「封城說」打臉　柯文哲：不清零無法解除管制

高雄不在籍長者可打疫苗了

高雄不在籍長者可打疫苗了

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫美女律師李怡貞電費卡費帳單

讀者迴響

熱門新聞

左左右右要升國二了！近況照曝光

快訊／規劃712適度解封！蘇貞昌下令指揮中心籌備：訂出管制原則

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

孫協志陪遛狗「夏宇童摸肚」飄孕味！

洗屍水排溪中引恐慌　竹縣殯葬業再爆丟包確診者遺體

快訊／今新增28例本土！屏東再爆1病例

即／台中女墜樓「頭身分離慘死」！

烟花最快下午成颱！風雨時程出爐

目睹愛妻被砂石車輾斃！他崩潰成魔遭毆

《性／生活》男星尺寸太驚人

網因一張照吵翻：先檢討各地好市多啦

台北足跡一次看！網酸爆...柯P深夜解答

被問「技巧最棒女優」！　清水健點名她神技

醫院副院長吞太多春藥上陣！女陪侍當場心臟驟停

大陸現況曝！他見「台灣還在管制」狂搖頭

更多

最夯影音

更多
有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手

有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手
臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面