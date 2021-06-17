快訊／關在家用電量飆高　經濟部同意研議取消「夏季電費」

▲經濟部研議取消夏季電費。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者徐政璿／台北報導

全國三級警戒延長至6月28日，居家用電量飆高，立法院今（17日）進行紓困4.0預算黨團協商，朝野立委皆要求經濟部研議取消夏月電價費率、研議電費減免等事宜，經濟部同意1個月後研議結果出爐，如果施行可回溯到6月。

立法院長游錫堃今天召集朝野黨團協商「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第三次追加預算案」，多名朝野立委關心取消夏月電價費率和水電減免事宜。

列席的經濟部次長陳正祺表示，經濟部會盡快處理，因為沒有編到紓困預算，必須由台電吸收，所以要計算一下，會在1個月內有結果，如果施行也會回溯，會從6月開始。

行政院發言人羅秉成今在行政院會上表示，關於夏季電價減免，目前政院尚未討論，留待立法院紓困4.0特別預算審查後，一併納入精進方案斟酌處理。

在朝野立委提案部分，國民黨立委萬美玲等人提案要求經濟部將6月至8月份的民生住宅水電費減免；國民黨立委林奕華提案立即暫停實施夏季電價費用，三級警戒期間提供家戶電費85折優惠；國民黨立委鄭正鈐提案要求經濟部將夏季民生住宅和商業水電減免，經討論後相關水電減免提案加入「研議」文字後通過。

民進黨立委柯建銘、劉世芳、羅致政等人提案照案通過，提案建請經濟部責成台電公司研議住宅用電6月不實施夏月電價的可行性，並對受疫情影響的服務業、農業動力用電，研議5月至7月電費減免事宜；另外，請經濟部所屬國營事業土地房舍租金減收措施，比照財政部國有非公用不動產租金紓困措施，將原有紓困措施延長至民國111年6月。

國民黨立委江啟臣等人提案也照案通過，提案建請行政院應暫緩今年夏月電價，全國齊心防疫，減輕民眾因防疫而帶來的各種生活壓力；國民黨立委蔣萬安等人提案照案通過，建請經濟部體恤民眾在家防疫的辛苦，紓困方案能給予民眾水、電費的優惠或減免措施，並取消夏月電價費率，減少民眾的經濟負擔，並將研議結果以書面提出報告。

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